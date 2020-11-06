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У Порошенко от коронавируса умирает теща

6 ноября 2020, 23:59

Женщина уже потеряла сознание.

Петр Порошенко, Марина Порошенко
Петр Порошенко и Марина Порошенко сейчас ведут борьбу за жизнь мамы / УНИАН

Бывший президент Украины Петр Порошенко 6 ноября заявил, что мама его жены Марины сейчас находится в больнице и умирает от коронавируса.

"У моей жены Марины сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Пойдите и скажите сейчас Марине всю эту ерунду, которую вы сейчас говорите на всю страну! Очень больно, когда ты теряешь очень близкого человека. Не подходите, пожалуйста, к тяжело больным пациентам с позиции статистики", - сказал экс-глава государства во время политического ток-шоу Савика Шустера.

Порошенко на примере своей семьи заявил, что необходимо вернуть 38 миллиардов гривен в коронавирусный фонд. Он напомнил, что люди, которые болеют сейчас коронавирусом, не могут дозвониться на горячую линию и в скорую помощь, когда находятся уже в критическом состоянии.

"Моя позиция: мы могли сделать с марта гораздо больше вместе. И не сделали. И поэтому значительная часть украинцев или умрут, или останутся инвалидами. Потому что врачи вам расскажут, какие будут последствия, если не провести качественную реабилитацию. Сколько длится воспаление легких после того, как получили отрицательный тест", - эмоционально сказал Порошенко.

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  • Напомним, мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса после победы на выборах.

  • Как ранее сообщалось, сотрудники похоронных бюро в Испании объявили всеобщую забастовку из-за того, что перестали справляться с возросшим количеством умерших от коронавируса. Сотрудники требовали предоставить им дополнительные рабочие руки.

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