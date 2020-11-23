У скольких людей есть естественный иммунитет к коронавирусу - ответ врачей

Естественный иммунитет к коронавирусу - ответ медиков / pixabay.com

Британские ученые изменили свое мнение по поводу того, сколько людей на самом деле имеют естественный иммунитет к китайскому коронавирусу COVID-19.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на результаты исследовательского проекта Public Health England. Сообщается, что в результате перенесения очень похожих на коронавирус инфекций, у людей появляются специфические Т-клетки, которые распознают и помогают организму как можно быстрее справиться с заболеванием.

Ученые основываются в своих выводах на анализе более 3 тысяч пациентов. Среди них ‒ наличие Т-клеток было обнаружено у 25% зараженных.

Как сообщается, ранее ученые придерживались мнения, что специфический естественный иммунитет к коронавирусу есть лишь у 6% людей. Особенность такого "Т-иммунитета" ‒ то, что антитела и другие части иммунной системы не могут проникнуть к вирусу на том этапе, когда он заразил организм. Эти Т-клетки, говорят ученые, помогают организму распознавать инфицированные коронавирусом клетки, чтобы их уничтожить, защитить здоровые и препятствовать репликации инфекционных агентов.

Согласно недавней оценке экспертов Кембриджского университета, 7,37 млн людей уже заразились китайским коронавирусом COVID-19 и, соответственно, будут иметь приобретенный иммунитет. Несмотря на это, исследование Public Health England доказывает ‒ процент людей, которые имеют иммунитет, может быть на самом деле выше и равняться 14 млн людей или даже более.

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Иммунитет к коронавирусу - что было ранее: