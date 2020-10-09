У Тернополя есть шанс покинуть "красную" зону карантина

В Украине продолжается адаптивный карантин / Reuters

Тернополь могут исключить из списка регионов "красной" карантинной зоны. При этом Канев точно останется "красным".

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире Украина 24.

Министр уточнил, что точно говорить о списках карантинных зон можно будет только после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Заседание комиссии должно состояться сегодня, 9 октября.

Напомним, ранее начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что Киев из желтой карантинной зоны попадет в оранжевую.

Желтая зона карантина – какие ограничения:

В общественных местах и в транспорте нужно быть в маске;

В массовых мероприятиях может принимать участие только количество людей, которое рассчитывается по такой формуле – один человек на пять квадратных метров;

В театрах и кинотеатрах в зале должны быть заполнены не более 50% мест;

В транспорте перевозят только тех пассажиров, которым есть где сесть;

Нельзя ходить в заведения социальной защиты, где находятся люди пожилого возраста. Исключение – люди, которые предоставляют кризисные услуги.

Оранжевая зона карантина – какие есть ограничения:

Все ограничения, которые предусмотрены в желтой карантинной зоне;

Запрещена работа заведений, в которых временно находятся люди, – турбазы, хостелы, но могут работать гостиницы;

В ночное время запрещена работа развлекательных заведений, в частности, ресторанов;

Запрещена плановая госпитализация;

В массовых мероприятиях не могут принимать участие более 100 человек, расчет количества посетителей проводится по формуле – один человек на 20 квадратных метров;

Спортзалам и фитнес-центрам можно работать, если на их территории на площадь 10 квадратных метров приходится один человек.

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