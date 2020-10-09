У Тернополя есть шанс покинуть "красную" зону карантина

Канев точно останется "красным".
Тернополь могут исключить из списка регионов "красной" карантинной зоны. При этом Канев точно останется "красным".
Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире Украина 24.
Министр уточнил, что точно говорить о списках карантинных зон можно будет только после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Заседание комиссии должно состояться сегодня, 9 октября.
Напомним, ранее начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что Киев из желтой карантинной зоны попадет в оранжевую.
Желтая зона карантина – какие ограничения:
- В общественных местах и в транспорте нужно быть в маске;
- В массовых мероприятиях может принимать участие только количество людей, которое рассчитывается по такой формуле – один человек на пять квадратных метров;
- В театрах и кинотеатрах в зале должны быть заполнены не более 50% мест;
- В транспорте перевозят только тех пассажиров, которым есть где сесть;
- Нельзя ходить в заведения социальной защиты, где находятся люди пожилого возраста. Исключение – люди, которые предоставляют кризисные услуги.
Оранжевая зона карантина – какие есть ограничения:
- Все ограничения, которые предусмотрены в желтой карантинной зоне;
- Запрещена работа заведений, в которых временно находятся люди, – турбазы, хостелы, но могут работать гостиницы;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений, в частности, ресторанов;
- Запрещена плановая госпитализация;
- В массовых мероприятиях не могут принимать участие более 100 человек, расчет количества посетителей проводится по формуле – один человек на 20 квадратных метров;
- Спортзалам и фитнес-центрам можно работать, если на их территории на площадь 10 квадратных метров приходится один человек.
Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Коронавирус в Украине впервые заразил почти шесть тысяч человек за сутки. По состоянию на пятницу, 9 октября, Covid-19 заразил 250 538 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 804.
- Коронавирус в Киеве побил предыдущий рекорд – обнаружено 567 инфицированных (ранее рекордным было количество 447 больных). За сутки вирус убил десять человек, а 295 пациентов выздоровели.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что в ноябре в Украинезаболеваемость Covid-19 будет не менее 10-12 тысяч ежедневно.
- 8 октября глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут усилить уже через две недели.
- Украина должна переходить на современное карантинное зонирование. В частности, скоро в Украине может появиться "карантин выходного дня". Кроме того, все учебные заведения отправят на дистанционное обучение.
Автор: Анна Багрий