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У Тернополя есть шанс покинуть "красную" зону карантина

9 октября 2020, 10:46

Канев точно останется "красным".

Карантин
В Украине продолжается адаптивный карантин / Reuters

Тернополь могут исключить из списка регионов "красной" карантинной зоны. При этом Канев точно останется "красным".

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире Украина 24.

Министр уточнил, что точно говорить о списках карантинных зон можно будет только после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Заседание комиссии должно состояться сегодня, 9 октября.

Напомним, ранее начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что Киев из желтой карантинной зоны попадет в оранжевую.

Желтая зона карантина – какие ограничения:

  • В общественных местах и в транспорте нужно быть в маске;
  • В массовых мероприятиях может принимать участие только количество людей, которое рассчитывается по такой формуле – один человек на пять квадратных метров;
  • В театрах и кинотеатрах в зале должны быть заполнены не более 50% мест;
  • В транспорте перевозят только тех пассажиров, которым есть где сесть;
  • Нельзя ходить в заведения социальной защиты, где находятся люди пожилого возраста. Исключение – люди, которые предоставляют кризисные услуги.

Оранжевая зона карантина – какие есть ограничения:

  • Все ограничения, которые предусмотрены в желтой карантинной зоне;
  • Запрещена работа заведений, в которых временно находятся люди, – турбазы, хостелы, но могут работать гостиницы;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений, в частности, ресторанов;
  • Запрещена плановая госпитализация;
  • В массовых мероприятиях не могут принимать участие более 100 человек, расчет количества посетителей проводится по формуле – один человек на 20 квадратных метров;
  • Спортзалам и фитнес-центрам можно работать, если на их территории на площадь 10 квадратных метров приходится один человек.

Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Коронавирус в Украине впервые заразил почти шесть тысяч человек за сутки. По состоянию на пятницу, 9 октября, Covid-19 заразил 250 538 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 804.
  • Коронавирус в Киеве побил предыдущий рекорд – обнаружено 567 инфицированных (ранее рекордным было количество 447 больных). За сутки вирус убил десять человек, а 295 пациентов выздоровели.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что в ноябре в Украинезаболеваемость Covid-19 будет не менее 10-12 тысяч ежедневно.
  • 8 октября глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут усилить уже через две недели.
  • Украина должна переходить на современное карантинное зонирование. В частности, скоро в Украине может появиться "карантин выходного дня". Кроме того, все учебные заведения отправят на дистанционное обучение.
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