У тещи Порошенко диагностировали инсульт, а не коронавирус – СМИ

Людмила Переведенцева госпитализирована в столичную больницу.
Людмила Переведенцева, теща бывшего президента Украины Петра Порошенко и мама Марины Порошенко, находится в одной из больниц Киева с инсультом, а не с коронавирусом, как заявлялось ранее.
Соответствующее подтверждение опубликовал блогер Анатолий Шарий в Youtube. Его представитель попытался навестить женщину в больнице.
"У вас ведь лечится Людмила Переведенцева, тёща Петра Алексеевича Порошенко? Я член молодёжной организации "Европейской Солидарности". Мы хотели передать ей небольшой букет и пожелать здоровья. Вас спросить, как у неё здоровье?", — представился персоналу больницы мужчина.
По словам врачей, Переведенцева действительно недавно была госпитализирована, находится в реанимации. Однако у нее диагностировали инсульт, а не Covid-19. Медики мужчину в отделение не пропустили, однако согласились передать букет.
"Она лежит в реанимации. С инсультом. Когда она выйдет, её можно будет навестить. Просто я не знаю какое у неё состояние. Я не её лечащий врач", — объяснил ситуацию человек, который обещал передать цветы Переведенцевой.
Авторы ролика высказали предположение, что букет станет для пациентки поддержкой.
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Напомним, Порошенко 6 ноября заявил, что мама его жены Марины сейчас находится в больнице и умирает от коронавируса.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что заразился коронавирусом.
СМИ узнали, что Юлия Тимошенко, ее дочь Евгения и зять Артур Чечеткин заболели коронавирусом. Позже журналисты выяснили, что нардепа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и ее состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое.
Также коронавирусом болели жена и сын президента Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.