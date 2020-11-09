У тещи Порошенко диагностировали инсульт, а не коронавирус – СМИ

Петр Порошенко сказал, что теща больна коронавирусом, а у нее инсульт / УНИАН

Людмила Переведенцева, теща бывшего президента Украины Петра Порошенко и мама Марины Порошенко, находится в одной из больниц Киева с инсультом, а не с коронавирусом, как заявлялось ранее.

Соответствующее подтверждение опубликовал блогер Анатолий Шарий в Youtube. Его представитель попытался навестить женщину в больнице.

"У вас ведь лечится Людмила Переведенцева, тёща Петра Алексеевича Порошенко? Я член молодёжной организации "Европейской Солидарности". Мы хотели передать ей небольшой букет и пожелать здоровья. Вас спросить, как у неё здоровье?", — представился персоналу больницы мужчина.

По словам врачей, Переведенцева действительно недавно была госпитализирована, находится в реанимации. Однако у нее диагностировали инсульт, а не Covid-19. Медики мужчину в отделение не пропустили, однако согласились передать букет.

"Она лежит в реанимации. С инсультом. Когда она выйдет, её можно будет навестить. Просто я не знаю какое у неё состояние. Я не её лечащий врач", — объяснил ситуацию человек, который обещал передать цветы Переведенцевой.

Авторы ролика высказали предположение, что букет станет для пациентки поддержкой.

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