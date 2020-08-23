У Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус

Семья Юлии Тимошенко заболела СOVID-19 / УНИАН

У лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Также коронавирусом заболели ее дочь Евгения Тимошенко и зять Артур Чечеткин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные инсайдерские источники.

О том, где конкретно Тимошенко заболела коронавирусом, пока не сообщается. Также нет информации о состоянии здоровья политика и о том, проходит ли она в данный момент лечение.

Известно, что COVID-19 также диагностировали у ее дочери Евгении и зятя Артура Чечеткина.Читайте такжеЭпидемиолог раскрыл правду о коронавирусе и тестах в Украине

Напомним, по состоянию на воскресенье, 23 августа, в Украине установлено 104 958 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа COVID-19 заболели еще 1987 украинцев.

Ранее первая леди, супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала о том, как она перенесла заболевание коронавирусом. По словам жены главы государства, диагноз стал для нее абсолютной неожиданностью. Первые три дня особо проявлялась симптоматика болезни – Зеленская жаловалась на сильные головные боли и усиленный кашель. После нее заболел и сын президента Кирилл. Елена Зеленская и сын украинского гаранта уже выздоровели – как утверждает первая леди, у них выработались антитела к COVID-19.