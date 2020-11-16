У вакцины Pfizer от Covid-19 обнаружили побочный эффект

У вакцины Pfizer от коронавируса обнаружился новый побочный эффект / Reuters

Вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.

"Лихорадка, недомогание и общая слабость. Но все это продолжалось около пяти часов", — рассказал испанец Мигель Фернандес, сообщает РИА Новости.

По официальным данным, мужчина получил две дозы вакцины. В день введения препарата у него появились слабость, дискомфорт и припухлость в месте укола.

"Как будто бы я подхватил очень серьезный грипп. Однако так же, как это было после введения первой дозы, симптомы исчезли на следующий день", — поделился участник испытаний.

Читайте такжеВакцина от Covid-19 Moderna демонстрирует эффективность в 95%По информации разработчиков, вакцина, созданная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с фармацевтическими Pfizer и Fosun Pharma, использует в разработке вирусную РНК. Результаты опубликованных исследований говорят о ее безопасности и способности в больших количествах генерировать антитела к инфекции.

Как известно, Еврокомиссия утвердила контракт с немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины от коронавируса. Препарат будет производиться на территории Европы.

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