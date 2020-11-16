У вакцины Pfizer от Covid-19 обнаружили побочный эффект

Один из участников заявил о схожих с гриппом симптомах.
Вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
"Лихорадка, недомогание и общая слабость. Но все это продолжалось около пяти часов", — рассказал испанец Мигель Фернандес, сообщает РИА Новости.
По официальным данным, мужчина получил две дозы вакцины. В день введения препарата у него появились слабость, дискомфорт и припухлость в месте укола.
"Как будто бы я подхватил очень серьезный грипп. Однако так же, как это было после введения первой дозы, симптомы исчезли на следующий день", — поделился участник испытаний.
Читайте такжеВакцина от Covid-19 Moderna демонстрирует эффективность в 95%По информации разработчиков, вакцина, созданная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с фармацевтическими Pfizer и Fosun Pharma, использует в разработке вирусную РНК. Результаты опубликованных исследований говорят о ее безопасности и способности в больших количествах генерировать антитела к инфекции.
Как известно, Еврокомиссия утвердила контракт с немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины от коронавируса. Препарат будет производиться на территории Европы.
Вакцина от коронавируса
США и Германия 9 ноября сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.
В Великобритании предупредили, что транспортировка вакцины компаний Pfizer и BioNTech может стать серьезной проблемой. По мнению экспертов, в некоторых странах могут появиться проблемы не только с доставкой препарата, но и необходимостью повторной вакцинации от COVID-19.
Как полагает инфекционист Вадим Аристов, завезти вакцину от коронавируса в Украину фактически невозможно. Для препарата нужно оборудование холодного хранения – вакцина требует заморозки до - 70 градусов – тогда как в нашей стране нет соответствующих фризеров.