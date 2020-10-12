У Зеленского назвали способы получения Украиной вакцины от коронавируса

Украина эффективно решит проблему с вакциной от Covid-19 - ОП / Reuters

Существует несколько способов получения Украиной вакцины против коронавирусной инфекции. В стране препарат может появиться в результате производства на украинских мощностях, закупки в странах Евросоюза или ее получения в порядке очереди.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью изданию Интерфакс-Украина.

Один из вариантов – использование украинских мощностей для производства вакцины внутри страны. Однако такое решение может быть принято только по результатам консультаций специалистов и в случае присутствия интереса со стороны иностранных компаний.

"Очевидно, что производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя по соответствующим соглашениям. Это один путь. Но здесь должны между собой говорить специалисты, фармацевты, посмотреть на наши мощности, оценить их", - сказал Жовква.

Вторым вариантом является покупка излишек препарата в европейских государствах. Третий способ – занять место в очереди среди стран-претендентов на вакцину.Читайте также"Тупой ботинок порет хрень": "слуги народа" сцепились из-за вакцины РФ от COVID-19

Жовква считает, что Киев сосредоточит внимание на реализации всех вышеуказанных способов.

"Эти три пути все реальны. Возможно, все из них как раз и будут реализованы. И я думаю, что в то время, когда вакцина уже будет произведена, испытана и поставлена ​​на производство, Украина точно не будет отставать в получении этой вакцины", - подчеркнул чиновник.

Вакцина от коронавируса