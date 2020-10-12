У Зеленского назвали способы получения Украиной вакцины от коронавируса

Вакцина от Covid-19 может появиться быстрее, если ее производством будут заниматься в Украине.
Существует несколько способов получения Украиной вакцины против коронавирусной инфекции. В стране препарат может появиться в результате производства на украинских мощностях, закупки в странах Евросоюза или ее получения в порядке очереди.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью изданию Интерфакс-Украина.
Один из вариантов – использование украинских мощностей для производства вакцины внутри страны. Однако такое решение может быть принято только по результатам консультаций специалистов и в случае присутствия интереса со стороны иностранных компаний.
"Очевидно, что производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя по соответствующим соглашениям. Это один путь. Но здесь должны между собой говорить специалисты, фармацевты, посмотреть на наши мощности, оценить их", - сказал Жовква.
Вторым вариантом является покупка излишек препарата в европейских государствах. Третий способ – занять место в очереди среди стран-претендентов на вакцину.Читайте также"Тупой ботинок порет хрень": "слуги народа" сцепились из-за вакцины РФ от COVID-19
Жовква считает, что Киев сосредоточит внимание на реализации всех вышеуказанных способов.
"Эти три пути все реальны. Возможно, все из них как раз и будут реализованы. И я думаю, что в то время, когда вакцина уже будет произведена, испытана и поставлена на производство, Украина точно не будет отставать в получении этой вакцины", - подчеркнул чиновник.
Вакцина от коронавируса
- Президент Украины 8 октября сделал заявление о том, что Киев ожидает, когда появится европейская вакцина против коронавирусной инфекции, и не будет претендовать на российский препарат от Covid-19.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Россия может предоставить Украине свою вакцину против коронавируса, однако для этого нужен соответствующий запрос из Киева.
- В ВОЗ прогнозируют, что вакцина от Covid-19 может появиться в Украине во второй половине 2021 года. Как полагают в организации, вакцинацию пройдут в первую очередь медицинские работники, пожилые люди и те люди, у которых диагностированы хронические заболевания.