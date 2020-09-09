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У Зеленского оценили шансы введения жесткого карантина в Украине

9 сентября 2020, 10:02

В Офисе президента призывают обеспечить максимальную поддержку бизнесу.

Офис президента
Украина сосредоточится на режиме адаптивного карантина - советник Ермака / УНИАН

Вопрос введения жесткого карантина в Украине пока не стоит на повестке дня и не является реалистичным. Усиленные ограничения могут повредить работе бизнеса, поэтому на территории страны будет действовать адаптивный карантин.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию РБК-Украина.

По его словам, усиливать противоэпидемиологические мероприятия в стране пока не будут. Одной из главных задач властей является сохранение работы предприятий.

"Новый локдаун пока не реалистичен. Постараемся обойтись адаптивными сценариями. Потому что важно не заморозить экономику полностью. У нас отдельные отрасли и в "адаптивке" сильно провисают", - сказал Подоляк.

Также он подчеркнул, что местные власти должны обеспечить защиту населения от коронавирусной инфекции и поддержать работу бизнеса в условиях эпидемии COVID-19.Читайте такжеКоронавирус в Украине за сутки заразил еще более 2,5 тыс. и убил почти полсотни людей

Напомним, в Министерстве здравоохранения не исключили ввода жесткого карантина по всей территории страны. Это произойдет в случае максимальной переполненности больничных коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом.

Глава Минздрава Максим Степанов уточнял, что усиление ограничений возможно при условии, что заполненность коек превысит показатель в 75%.

Тем временем власти обновили разделение Украины на эпидемиологические зоны. С 7 сентября в красную зону попали Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

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