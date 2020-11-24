У Зеленского оценили вероятность тотального локдауна в Украине

Власти не планируют вводить тотальный карантин в Украине / УНИАН

Жесткий карантин в Украине не приведет к серьезным экономическим потерям, поскольку экономика страны уже адаптировалась к новым условиям. Однако в стране вряд ли введут тотальные карантинные меры, поскольку власти не планируют реализацию таких мероприятий.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Тимофей Милованов в эфире программы Свобода слова на ICTV, комментируя ситуацию с потенциальным запуском новых противоэпидемиологических ограничений в стране.

По его словам, в случае повторного тотального локдауна, экономика страны потеряет в три раза меньше, чем это было весной, так как экономическая деятельность смогла адаптироваться к работе в новых специфических условиях.

Советник Ермака акцентировал внимание на том, что власть планирует провести специальный аудит, который должен показать, как усиление карантина может отразиться на экономике и жизнедеятельности населения.

"Интересует, если очень упрощенно, первое - жизни людей. Второе - влияние на экономику. На днях будет у нас пресс-релиз исследование, если мы введем жесткий карантин, насколько он ударит по экономике, сколько% ВВП, если жаргоном говорить, часть экономики, которую мы дополнительно потеряем. Скажу, что в три раза меньше, чем было весной. Потому что модели показывают, что украинская экономика адаптировалась", - утверждает Милованов.Читайте такжеЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала сроки

При этом он считает, что жесткий карантин вряд ли ожидает Украину. Однако власти планируют ограничить работу сфер деятельности, где может происходить максимальная концентрация скопления народа.

"Нам не нужно закрывать всю экономику. Нам нужно ограничивать определенные типы бизнеса, где люди одновременно могут заразиться", - подчеркнул Тимофей Милованов.

Карантин в Украине