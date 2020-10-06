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Ученые доказали новую связь диабета и коронавируса

6 октября 2020, 01:39

Исследователи сумели подтвердить еще одну взаимосвязь между диабетом и Covid-19.

Диабет
Ученые доказали новую связь диабета и коронавируса / УНИАН

В среднем диабет был отмечен как основное заболевание примерно у 4 из 10 пациентов, которые заразились китайским коронавирусом. Среди умерших от последствий инфекции людей моложе 65 лет около 50% страдали диабетом.

Об этом сообщает доктор Джулиана Чан из Китайского университета Гонконга ‒ директор Гонконгского института диабета и ожирения.

По ее данным, более 75% людей, умерших от Covid-19, имели по крайней мере одно серьезное хроническое заболевание.

Доктор Чан заявила ‒ пандемия китайского коронавируса переплетается с двумя другими широко распространенными проблемами (диабетом и неравенством, которые вызваны социальными детерминантами здоровья).

" Когда кто-то с диабетом или ожирением заразился Covid-19, его результаты, как правило, были не такими хорошими. Они были с большей вероятностью госпитализированы, с большей вероятностью были интубированы, с большей вероятностью имели более высокие показатели смертности", — заявил доктор Дэниел Друкер из Исследовательского института Люненфельд-Таненбаум (Канада)

По его словам, люди с диабетом, как правило, живут в хроническом воспалительном состоянии. Это вызывает у них более тяжелую воспалительную реакцию на Covid-19. Она, в свою очередь, может привести к угрожающему жизни цитокиновому шторму. Считается, что такая чрезмерная иммунная реакция причиняет некоторым людям больше вреда из-за повреждения органов, чем из-за фактической вирусной инфекции.

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