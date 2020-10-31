УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ученые начали выявлять Covid-19 с помощью фитнес-браслета

31 октября 2020, 20:08

Устройство может показать нарушения по диагностике пульса.

Коронавирус
Коронавирус можно выявить с помощью фитнес-браслета / REUTERS

В США ученые научились выявлять коронавирус с помощью фитнес-браслета.

Как сказано в исследовании журнала Nature Medicine, специалисты анализируют показатели пульса.

Уточняется, что спортивные браслеты могут указать на отклонения от индивидуальных показателей по уровням активности и частоте пульса. Эти данные могут послужить основанием для диагностирования заболевания.

Исследователи отмечают, что нарушения пульса и жалобы пациента – это веский аргумент, чтобы самоизолироваться и сдать тест на Covid-19.

эпидемия коронавируса коронавирус новости коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые начали выявлять Covid-19 с помощью фитнес-браслета». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:27
Венецианская комиссия раскритиковала увольнения судей КСУ
20:08
Ученые начали выявлять Covid-19 с помощью фитнес-браслета Видео
20:05
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
19:59
Астролог предупредил, на кого навалятся несчастья: что точно нельзя делать
19:56
В Слуге народа отреагировали на решение Зеленского по судьям КСУ
Реклама
19:36
Очередной теракт во Франции: мишенью стал православный священник Фото
19:31
Погода в Украине 2 ноября 2020: синоптики назвали области-счастливчики Видео
19:26
Коронавирус в Украине: выяснилось, чем опасна отмена вакцинации
19:24
Что нельзя делать после коронавируса: советы врача Видео
19:03
В Житомирской области вспыхнул гостинно-ресторанный комплекс
18:37
Гороскоп на 1 ноября для всех: любовный переворот и приход денег Видео
18:30
В МИД заявили об отсутствии гарантий в Будапештском меморандуме
18:27
В МИД Украины озвучили планы на фоне конституционного кризиса
18:04
Смертельное ДТП в центре Киева: подозреваемый рассказал, что помнит
17:38
"Я увел у вас жену": Уткин странно ответил Гордону о Крыме Видео
17:12
Врач предупредил, кому грозит повторное заражение коронавирусом Видео
16:40
В Минске проходит марш людей с инвалидностью: начались задержания Фото Видео
16:17
Беларусь "прикрывает" границу: кого могут не впустить и почему
16:12
Макрон объяснил свои слова о карикатурах на пророка Мухаммеда Видео
16:02
В ноябре одному знаку Зодиака грозит страшное падение – астролог
Реклама
15:33
Умер Шон Коннери - биография, фильмография и личная жизнь легендарного "Агента 007"
15:03
Смертельное ДТП на Майдане: водителю избрана мера пресечения Видео
14:46
Арестович назвал две главные проблемы президента Зеленского
14:42
Хэллоуин 2020 – что надо знать: приметы, грим, вечеринки, поздравления Видео
14:40
Умер легендарный актер Шон Коннери
14:26
Виновника смертельного ДТП на Майдане Независимости завезли в суд на каталке Видео
14:16
В России покончил с собой "шишка" из МВД: раскрыта суть предсмертной записки
14:11
Какой будет погода в Украине в первый день ноября: синоптик дала прогноз Видео
13:40
Когда Украине грозит жесткий карантин: иммунолог назвал сроки Видео
13:26
21-летний тунисец обезглавил женщину в Ницце: схватили подельников террориста Видео
13:24
Коронавирус в Украине: врач рассказал, какого "армагеддона" ждать" Видео
12:35
"Измены и надувательства": астролог указал на главного лузера ноября
12:30
Мировой антирекорд: в США зафиксировали 100 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 Видео
12:26
Разрушительное землетрясение в Турции и Греции: возросло число раненых и погибших Видео
11:42
Копы начнут штрафовать украинцев без масок: в Минздраве раскрыли детали Видео
11:41
Отравленные Новичком Скрипали тайно распродали имущество в России Видео
11:25
Врач оценила эффективность карантина в Украине и спрогнозировала, будет ли локдаун Видео
11:04
В России в поликлинике произошел мощный взрыв, есть жертвы Видео
10:50
Москва назвала условие предоставления помощи Еревану в конфликте с Баку Видео
10:36
Первые результаты местных выборов: ЦИК обнародовала список избранных мэров
Реклама
10:22
Гороскоп на 31 октября для всех: опасности и нежданная приятность Видео
10:21
Освенцим в каждый дом: элиты используют COVID-19 для строительства мирового концлагеря мнение
10:05
Украинцев предупредили о резком скачке цен на продукты: что подорожает
09:41
В США приостановили испытание препарата от COVID-19, которым вылечили Трампа Видео
09:36
Один больной коронавирусом в офисе заражает 90% коллег - инфекционист Видео
09:15
Великий французский маникюр – самый стильный френч на осень 2020 Фото
08:58
Коронавирус в Киеве: за сутки нашли рекордное число новых больных Видео
08:50
Коронавирус в Украине 31 октября - за сутки выявили почти 9 тысяч больных Видео
08:49
Война КСУ и Зеленского доказывает - государство прогнило насквозь мнение
08:46
Врач объяснила, как заставить соблюдать карантин в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять