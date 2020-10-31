Ученые начали выявлять Covid-19 с помощью фитнес-браслета

Коронавирус можно выявить с помощью фитнес-браслета / REUTERS

В США ученые научились выявлять коронавирус с помощью фитнес-браслета.

Как сказано в исследовании журнала Nature Medicine, специалисты анализируют показатели пульса.

Уточняется, что спортивные браслеты могут указать на отклонения от индивидуальных показателей по уровням активности и частоте пульса. Эти данные могут послужить основанием для диагностирования заболевания.

Исследователи отмечают, что нарушения пульса и жалобы пациента – это веский аргумент, чтобы самоизолироваться и сдать тест на Covid-19.