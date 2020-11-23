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Ученые нашли дающую иммунитет к COVID-19 клетку - подробности

23 ноября 2020, 19:00

Как утверждают ученые, у пациентов с COVID-19 были отобраны образцы крови сразу после заражения.

Карантин
Ученые нашли дающую иммунитет к COVID-19 клетку / УНИАН

Коллектив австралийских ученых обнаружили клетку памяти у пациентов, которые перенесли коронавирус.

Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на исследование австралийских ученых с кафедры иммунологии и патологии Университета имени Монаша. Согласно данным нового исследования, такая клетка памяти способна как минимум на 8 месяцев дать иммунитет людям, которые переболели китайским коронавирусом COVID-19.

Ученые полагают, что такой длительный иммунитет дает надежду ‒ вакцинация сможет обеспечить долговременную защиту от коронавируса. В ходе исследования они обнаружили В-клетку памяти, которая запускает выработку защитных антител в случае повторного заражения COVID-19.

Как сообщает доктор Менно ван Зельм, у пациентов были отобраны образцы крови сразу после заражения и на 242 день после заболевания. Также проверялись образцы крови после выздоровления. Выяснилось ‒ число антител начинает снижаться через двадцать дней после заражения, но В-клетки присутствуют в крови пациентов до восьми месяцев.

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Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
  • Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
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