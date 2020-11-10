Ученые нашли еще одно лекарство, которое "убивает" коронавирус

Ученіе заявили, что мелатонин помогает при лечении коронавируса / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 выявили в мире у почти 51 миллиона человек по состоянию на 10 ноября. Жертвами COVID-19 стали 1 263 000 человек. Врачи до сих пор ищут эффективное лекарство от коронавируса. В частности, как заявили американские ученые, прием мелатонина (гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования) может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19.

Выводы специалистов основываются на данных пациентов Кливлендской клиники, сообщает медицинское издание Medical Xpress со ссылкой на исследование американских ученых.

Выяснилось, что прием гормона на 30 процентов увеличивал шансы на выздоровление после поправки на возраст, расу, вредные привычки и различные сопутствующие заболевания. Примечательно, что среди афроамериканцев этот показатель увеличивался с 30 до 52 процентов с поправкой на те же переменные.

"Очень важно отметить, что эти результаты не предполагают, что люди должны начинать принимать мелатонин без консультации со своим врачом", — подчеркнул один из авторов исследования Фейсенг Ченг.

Ученые отметили, что для научного подтверждения пользы мелатонина потребуются масштабные исследования.

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