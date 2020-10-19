Ученые нашли и объяснили новый способ блокировки коронавируса

Молекулы коронавируса / NIAID

Объединенный коллектив ученых из США и Польши обнаружил слабое место в молекулах коронавируса SARS-CoV, которое позволяет его заблокировать.

Об этом сообщается в статье, которая была опубликована в специализированном издании Science Advances.

По словам ученых, самое слабое место вируса может стать мишенью для новых противовирусных препаратов. Специалисты выяснили ‒ китайский коронавирус для размножения использует так называемые молекулярные ножницы. Далее ‒ инфекция отключает важные для иммунного ответа белки человека.

Такими "ножницами", как утверждают ученые, является фермент SARS-CoV-2-PLpro. Его можно заблокировать двумя ингибиторами ‒ VIR250 и VIR251. Данные соединения находят только белок коронавируса и не реагируют на другие подобные белки в организме человека.

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