Ученые нашли и объяснили новый способ блокировки коронавируса

Долгий исследовательский проект завершился успехом.
Объединенный коллектив ученых из США и Польши обнаружил слабое место в молекулах коронавируса SARS-CoV, которое позволяет его заблокировать.
Об этом сообщается в статье, которая была опубликована в специализированном издании Science Advances.
По словам ученых, самое слабое место вируса может стать мишенью для новых противовирусных препаратов. Специалисты выяснили ‒ китайский коронавирус для размножения использует так называемые молекулярные ножницы. Далее ‒ инфекция отключает важные для иммунного ответа белки человека.
Такими "ножницами", как утверждают ученые, является фермент SARS-CoV-2-PLpro. Его можно заблокировать двумя ингибиторами ‒ VIR250 и VIR251. Данные соединения находят только белок коронавируса и не реагируют на другие подобные белки в организме человека.
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- Врач-инфекционист высшей категории Светлана Куницына - при заболевании коронавирусом крайне большое значение имеет в первую очередь состояние самого макроорганизма,