Ученые нашли натуральное средство от коронавируса

Каталаза может оказывать положительное воздействие на организм сразу по трем направлениям.
Вырабатываемый естественным путем фермент может стать эффективным средством против коронавируса. Речь идет об антиоксиданте каталаза.
К такому выводу пришла международная группа исследователей США и Китая после ряда экспериментов, пишет журнал Advanced Materials.
Выяснилось, что каталаза может оказывать положительное воздействие на организм сразу по трем направлениям:
- может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсического воздействия;
- фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов, предотвращая цитокиновый шторм и опасное системное воспаление, являющееся осложнением Covid-19;
- помогает защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких, от повреждений в ходе окисления.
Ученые отмечают, что преимуществом терапевтического средства на основе каталазы является простота его изготовления и низкая стоимость производства.
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Напомним:
- Американский вирусолог Шэйн Кротти назвал главную "хитрость" нового типа коронавируса Covid-19.
- Ученые выяснили, что штаммы второй волны Covid-19 стали более заразными.
- Специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Университета Вандербильта Уильям Шаффнер считает, для победы над Covid-19 понадобятся несколько вакцин для разных категорий населения.
Автор: Анна Багрий