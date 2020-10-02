Ученые нашли натуральное средство от коронавируса

Терапевтическое средство на основе каталазы является простым в изготовлении и дешевым / Фото pixabay.com

Вырабатываемый естественным путем фермент может стать эффективным средством против коронавируса. Речь идет об антиоксиданте каталаза.

К такому выводу пришла международная группа исследователей США и Китая после ряда экспериментов, пишет журнал Advanced Materials.

Выяснилось, что каталаза может оказывать положительное воздействие на организм сразу по трем направлениям:

может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсического воздействия;

фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов, предотвращая цитокиновый шторм и опасное системное воспаление, являющееся осложнением Covid-19;

помогает защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких, от повреждений в ходе окисления.

Ученые отмечают, что преимуществом терапевтического средства на основе каталазы является простота его изготовления и низкая стоимость производства.

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Напомним: