Ученые нашли новый ранний симптом коронавируса

Еще один ранний признак COVID-19 – делирий, выяснили ученые / Reuters

Ученые из французского Университета Бордо и испанского Открытого университета Каталонии провели исследование и нашли еще один ранний симптом коронавируса COVID-19.

Ранним симптомом заболевания можно считать делирий (бред), публикует результаты исследования на своем сайте Journal of Clinical Immunology and Immunotherapy.

Исследователь Хавьер Корреа отметил, что наличие признаков замешательства у человека может свидетельствовать об инфицировании коронавирусом.

"Делирий – это состояние замешательства, при котором человек чувствует себя оторванным от реальности, как будто он видит сон…", – объяснил Корреа.

Ученые выяснили, что делирий часто возникает, когда при коронавирусе есть высокая температура, до того, как появляется кашель и дыхание становится затрудненным.