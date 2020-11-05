Ученые нашли новый ранний симптом коронавируса

Об инфицировании коронавирусом могут свидетельствовать признаки замешательства, узнали исследователи.
Ученые из французского Университета Бордо и испанского Открытого университета Каталонии провели исследование и нашли еще один ранний симптом коронавируса COVID-19.
Ранним симптомом заболевания можно считать делирий (бред), публикует результаты исследования на своем сайте Journal of Clinical Immunology and Immunotherapy.
Исследователь Хавьер Корреа отметил, что наличие признаков замешательства у человека может свидетельствовать об инфицировании коронавирусом.
"Делирий – это состояние замешательства, при котором человек чувствует себя оторванным от реальности, как будто он видит сон…", – объяснил Корреа.
Ученые выяснили, что делирий часто возникает, когда при коронавирусе есть высокая температура, до того, как появляется кашель и дыхание становится затрудненным.
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- Позже инфекционист, сотрудник "коронавирусной" Киевской горбольницы №4 Евгений Дубровский назвал важную особенность COVID-19 – это заболевание "разгоняется постепенно".