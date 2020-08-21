Ученые научились лечить последствия COVID-19 при помощи музыки

Подключение к аппарату ИВЛ может обернуться целым рядом последствий / Reuters

Искусственная вентиляция легких при заболевании COVID-19 зачастую остается последней надеждой на спасение жизни. Однако длительное подключение к аппарату, который дышит вместо легких человека, может обернуться целым рядом последствий. В частности, людям зачастую буквально приходится заново учиться ходить, говорить, глотать и дышать самостоятельно.

Ученые из Дрексельского и Темпльского университетов (США) выяснили, что музыка может оказывать положительное влияние на пациентов, подключенных к ИВЛ. Кроме того, исследователи предположили, что музыка может принести пользу пациентам во время отлучения от искусственной вентиляции легких, передают Известия.

Они провели эксперимент с участием 805 тяжелобольных людей из 14 разных групп средним возрастом 58 лет, находящихся на ИВЛ. Все участники были в состоянии стресса. Им предлагали один 20–30-минутный сеанс музыкальной терапии. Полученные результаты показали, что прослушивание музыки привело к значительному снижению тревожности и последовательно снижало частоту дыхания и систолическое артериальное давление.

"Конечно, музыка является элементом комфорта человека, может отвлечь от болезненных реалий. Позитивная музыка активирует внутренние системы получения удовольствия с выделением эндорфинов - своего рода "внутренний наркотик", - объяснил руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биофака МГУ им. М.В. Ломоносова, Александр Каплан.

Отмечается, что не всякая музыка оказывает терапевтическое воздействие. Например, наиболее значимый терапевтический эффект по снижению уровня тревожности больных на ИВЛ проявился в двух зарубежных исследованиях, где пациентам предлагали или полностью самостоятельно выбрать музыку, или список для выбора был очень велик.

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