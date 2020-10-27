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Ученые нашли способ повысить точность диагностики COVID-19 до 95%

27 октября 2020, 06:04

Устройство может стать альтернативой традиционному рентгену грудной клетки.

коронавирус
Датчик сочетает в себе ультразвуковой сканер с ПЦР-тестом / pixabay.com

Портативный ультразвуковой прибор Butterfly-IQ, который использовался во время пика пандемии коронавируса в Италии, повышает точность диагностики COVID-19 и быстро предоставляет врачам всю нужную информацию о состоянии пациента.

Датчик подключается к смартфону, и врач может носить его с собой, сообщает CBS New York.

Butterfly-IQ сочетает в себе ультразвуковой сканер с ПЦР-тестом. Использование прибора повышало диагностическую чувствительность с 80 почти до 95%.

Издание отмечает, что устройство может стать альтернативой традиционному рентгену грудной клетки, что позволяет избежать негативного действия радиации.

Крое того, с помощью датчика можно определять не только ковидную пневмонию, но и сканировать практически любой орган в нашем теле – от сердца, легких и печени до закупоренных артерий ног и опухолей.

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Напомним:

  • Инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский заявил, что диагностировать коронавирус лучше с помощью компьютерной томографии (КТ), а не с помощью рентгенографии. Хотя последний метод более популярен у нынешних врачей.
  • Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Ковебко назвала причины, по которым тесты на COVID-19 показывают негативный результат, хотя у человека есть симптомы коронавируса.
  • Доцент кафедры лабораторной диагностики биологических систем Киево-Могилянской академии Денис Билько заявил, что ПЦР-тесты на коронавирус не всегда дают правдивый результат. Причиной этому может стать неправильная подготовка или нарушения условий перевозки анализов.

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