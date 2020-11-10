Ученые нашли связь между дефицитом витамина D и коронавирусом

Витамин D поможет избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции/ Фото pixabay.com

Не так давно эксперты в области общественного здравоохранения Великобритании заявили, что нет убедительных доказательств в пользу того, что прием витамина D помогает для профилактики COVID-19. Теперь же появилась новая теория - дефицит витамина D в организме человека может привести к более тяжелому течению коронавирусной инфекции.

К такому выводу пришла группа британских ученых-медиков, пишет Express. Стоит отметить, что исследовательская работа еще не прошла рецензирование.

В рамках исследования эксперты изучили ежедневную статистику по COVID-19 и выявили обнаружили связь между тяжестью заболевания и широтой. В частности, в северном полушарии, где местные жители больше страдают от сезонной нехватки витамина D, чаще регистрируются и тяжелые случаи коронавируса.

Доктор Гарет Дэвис отметил, что доминирующим фактором риска тяжелого течения болезни служит именно нехватка витамина D. При этом он уточнил, что для полноценной экспертной оценки ему и коллегам нужен как минимум год исследований.

"Вирус SARS-CoV-2 нацелен на белковый шип на поверхности клеток, который называется ACE2, он способен истощать белок и вызвать "цитокиновый шторм" (реакцию, при которой в крови резко возрастает уровень цитокинов, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма). Это убивает людей", – пояснил ученый, добавив, что помочь предотвратить это способен именно витамин D.

Доктор Дэвис считает, что рекомендованную Национальной службой здравоохранения Великобритании ежедневную дозу витамина D нужно увеличить. Также этот пункт должен войти в "глобальную стратегию борьбы с пандемией".

Что такое витамин D Витамин D — группа биологически активных веществ (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона "B", а также поступает в организм человека с пищей. Эргокальциферол (витамин D2) может поступать только с пищей, сообщает Википедия. Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Согласно ряду клинических исследований, хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития у них в будущем различных заболеваний: сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника.

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