Ученые выяснили, что общего между коронавирусом и аутоиммунными заболеваниями

Коронавирус может спровоцировать волчанку / Pixabay

Коронавирус 2020, который заразил уже более сорока миллионов людей во всем мире, может провоцировать аутоиммунные заболевания.

К такому выводу пришли ученые из Колумбии, передают Известия.

В частности, после заражения Covid-19 у некоторых пациентов развиваются такие состояния, как системная красная волчанка, аутоиммунная тромбоцитопения, синдром Гийена-Барре, васкулиты и даже рассеянный склероз.

Некоторые симптомы, связанные с системными аутоиммунными заболеваниями – повышенная усталость, боль в суставах, мышечные боли - могут появляться во время инфекции и сохраняться после ее купирования. Об этом говорится в исследовании Карлоса Каньяса из отделения ревматологии колумбийской больницы Фонда Валле дель Лили.

В основе аутоиммунных нарушений лежит генетическая предрасположенность некоторых людей к такого рода сбоям, когда иммунитет начинает атаковать собственный организм, объяснил российский врач Альберт Ризванов. По его словам, при Covid-19 происходит подавление иммунной системы, что, возможно, провоцирует развитие аутоиммунных процессов.

"Кроме того, некоторые патогены могут запускать аутоиммунитет из-за того, что фрагменты их белков отчасти похожи на белки человека, и иммунитет начинает путаться между "своим" и "чужим", — отметил ученый.

Науке пока неизвестен четкий генетический механизм возникновения таких патологий, поэтому требуются дополнительные исследования в этой области.

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Напомним: