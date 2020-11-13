Ученые нашли связь между коронавирусом и уровнем дохода

Также составлен список мест, где больше всего шансов заразиться COVID-19.
Ученые из США смоделировали "карту" мест, где люди чаще всего заражаются коронавирусом и обнаружили связь между COVID-19 и уровнем дохода.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, отмечают, что сокращение заполняемости ресторанов, тренажерных залов, кафе и отелей на 20% может снизить заражение коронавирусом более чем на 80 %.
В процессе моделирования исследователи из Стэнфордского и Северо-Западного университетов использовали данные о местоположении мобильных телефонов для того, чтобы установить ареалы потенциального распространения COVID-19 в 10 крупнейших мегаполисах США. Сбор информации длился с марта по май и охватил 98 млн человек.
В список мест, где есть высокий риск заражения, попали продуктовые магазины, фитнес-центры, кафе и закусочные, кабинеты врачей, религиозные учреждения, отели и мотели, а также рестораны.
Кроме того оказалось, что люди, которые живут в бедных районах, были более подвержены заражению. Отчасти это связано с тем, что перечисленные места в этих районах, как правило, были меньше по размеру, что приводило к скоплению людей и увеличению риска распространения коронавируса.
"Наша модель предсказывает, что одно посещение продуктового магазина в два раза опаснее для человека с низким доходом по сравнению с человеком с более высоким доходом. Это связано с тем, что в продуктовых магазинах, которые посещают люди с низкими доходами, в среднем на 60% больше людей на конкретную площадь, а посетители остаются там на 17% дольше", – отмечают авторы исследования.
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Напомним:
- Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изменил определение "близкого контакта" с человеком, инфицированным COVID-19, то есть такого контакта, который несет угрозу заражения коронавирусом.
- Ранее CDC определяло близкий контакт с зараженным COVID-19 как пребывание с таким человеком в течение 15 минут на расстоянии около двух метров. Теперь формулировка другая: суммарно 15 минут в течение суток.
- Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк рассказала, как распространяется коронавирус в супермаркете, и описала схему передачи COVID-19 косвенным путем.
- Ученые на видео показали, как коронавирус передается в магазине.