Ученые нашли связь между коронавирусом и уровнем дохода

Люди, которые живут в бедных районах, более подвержены заражению / Reuters

Ученые из США смоделировали "карту" мест, где люди чаще всего заражаются коронавирусом и обнаружили связь между COVID-19 и уровнем дохода.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, отмечают, что сокращение заполняемости ресторанов, тренажерных залов, кафе и отелей на 20% может снизить заражение коронавирусом более чем на 80 %.

В процессе моделирования исследователи из Стэнфордского и Северо-Западного университетов использовали данные о местоположении мобильных телефонов для того, чтобы установить ареалы потенциального распространения COVID-19 в 10 крупнейших мегаполисах США. Сбор информации длился с марта по май и охватил 98 млн человек.

В список мест, где есть высокий риск заражения, попали продуктовые магазины, фитнес-центры, кафе и закусочные, кабинеты врачей, религиозные учреждения, отели и мотели, а также рестораны.

Кроме того оказалось, что люди, которые живут в бедных районах, были более подвержены заражению. Отчасти это связано с тем, что перечисленные места в этих районах, как правило, были меньше по размеру, что приводило к скоплению людей и увеличению риска распространения коронавируса.

"Наша модель предсказывает, что одно посещение продуктового магазина в два раза опаснее для человека с низким доходом по сравнению с человеком с более высоким доходом. Это связано с тем, что в продуктовых магазинах, которые посещают люди с низкими доходами, в среднем на 60% больше людей на конкретную площадь, а посетители остаются там на 17% дольше", – отмечают авторы исследования.

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Напомним: