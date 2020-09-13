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Ученые нашли связь между обедом в ресторане и риском заразиться Covid-19

13 сентября 2020, 03:11

В условиях пандемии визит в парикмахерскую или церковь не так опасен, как поход в ресторан.

ресторан
В ресторане или кафе людям сложно придерживаться социальной дистанции и использовать маски / Фото pixabay.com

Люди, подцепившие коронавирус Covid-19, в два раза чаще говорили, что обедали в ресторане в течение предыдущих двух недель.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Аналитическая выборка опроса CDC включила 154 человека с положительным результатом теста на коронавирус и 160 участников, которые также сдали тест на SARS-CoV-2, но получили отрицательный результат.

Исследователи оценили различные сценарии, при которых испытуемые находились в тесном контакте с потенциальными переносчиками инфекции. Среди них ― походы в магазины, офисы, салоны и парикмахерские, спортзалы, в церковь, а также обеды в ресторане.

"Мы не обнаружили никаких существенных различий в анализе между пациентами с коронавирусом и участниками контрольной группы во время походов в магазин; встреч с участием менее 10 человек в доме; походов в офис, салон, спортзал или на религиозные собрания. Однако пациенты с подтвержденным коронавирусом примерно в два раза чаще сообщали о том, что обедали в ресторане или кафе за две недели до начала заболевания, чем участники контольной группы", - говорится в отчете.

Таким образом, исследователи считают, что поход в ресторан или кафе, где людям сложно придерживаться социальной дистанции и использовать маски, являются важными факторами риска заражения Covid-19.

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Напомним, ранее Федеральное управление здравоохранения Швейцарии провело исследование и выяснило, как коронавирус распространяется в обществе. Как выяснилось, основные источники распространения Covid-19 в Швейцарии – это ночные клубы и рестораны.

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