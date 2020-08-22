Ученые нашли связь между скоростью распространения COVID-19 и влажностью воздуха

Ученые призывают контролировать влажность воздуха в помещении / Reuters

Коронавирус продолжается распространяться по миру и заражать все больше людей. Последние исследования ученых из Лейпцига и Нью-Дели показали, что на скорость распространения COVID-19 может влиять влажность воздуха.

Выяснилось, что вирус циркулирует при низком уровне влажности, пишет DW.

"Если относительная влажность воздуха в помещении ниже 40 процентов, частички, выделяемые инфицированными людьми, поглощают меньше воды, поэтому остаются легкими, пролетают дальше через помещение и с большей вероятностью попадают в организм здоровых людей", – пояснил один из исследователей.

Ученые также отмечают, что вирус распространяется в основном при прямом контакте с инфицированным или зараженными поверхностями.

Исследователи советуют контролировать уровень влажности воздуха в помещении в дополнение к соблюдению дистанции и ношению маски.

Читайте такжеУченые придумали еще один способ определить тяжесть COVID-19Отмечается, что относительная влажность воздуха от 40 до 60 процентов может уменьшить распространение вирусов и их проникновение через слизистую оболочку носа. Это особенно важно, учитывая приближение холодного времени года, когда люди проводят больше времени в помещениях с отоплением.

"В холодных и умеренных климатических зонах внутри помещений обычно очень сухой воздух во время отопительного сезона. Это может способствовать распространению коронавируса", – отмечают ученые.

Как сообщал Главред, ранее ученые сообщили, что в Европе, Северной Америке и некоторых частях Азии распространяется мутация коронавируса, которая является более заразной, но менее смертельной.