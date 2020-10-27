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Ученые назвали точный признак приближающейся смерти от коронавируса

27 октября 2020, 15:05

Ученые научились прогнозировать смерть от коронавируса.

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Ученые научились прогнозировать смерть от коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 убил в мире более миллиона человек по состоянию на 27 октября. Но смерть от коронавируса можно прогнозировать. Как заявила группа ученых Медицинского колледжа Weill Cornell, о повышенном риске смерти от коронавируса свидетельствует частичное поражение сердца у заболевших.

Всего в рамках исследования, результаты которого опубликованы в Journal of the American College of Cardiology, были обследованы 510 пациентов с диагнозом "коронавирус" (средний возраст 64 года, треть – женщины, две трети – мужчины). Всем им провели трансторакальную эхокардиографию.

Оказалось, что у значительного процента обследованных увидели схожие поражения сердца: так, дисфункцию желудочка сердца обнаружили в 15% случаев, а увеличение сердечной камеры – у 35%.

Дальнейшее наблюдение показало, что от осложнений коронавируса с этими двумя проблемами умирали в 2,5 и в 1,43 раза чаще всех прочих пациентов.

Исследователи из Weill Cornell утверждают, что данные патологии на сегодняшний день – наиболее точный из известных маркеров повышенного риска смерти от коронавируса.

Китайский коронавирус – о чем сообщалось ранее:

  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.

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