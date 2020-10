Ученые назвали точный признак приближающейся смерти от коронавируса

Ученые научились прогнозировать смерть от коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 убил в мире более миллиона человек по состоянию на 27 октября. Но смерть от коронавируса можно прогнозировать. Как заявила группа ученых Медицинского колледжа Weill Cornell, о повышенном риске смерти от коронавируса свидетельствует частичное поражение сердца у заболевших.

Всего в рамках исследования, результаты которого опубликованы в Journal of the American College of Cardiology, были обследованы 510 пациентов с диагнозом "коронавирус" (средний возраст 64 года, треть – женщины, две трети – мужчины). Всем им провели трансторакальную эхокардиографию.

Оказалось, что у значительного процента обследованных увидели схожие поражения сердца: так, дисфункцию желудочка сердца обнаружили в 15% случаев, а увеличение сердечной камеры – у 35%.

Дальнейшее наблюдение показало, что от осложнений коронавируса с этими двумя проблемами умирали в 2,5 и в 1,43 раза чаще всех прочих пациентов.

Исследователи из Weill Cornell утверждают, что данные патологии на сегодняшний день – наиболее точный из известных маркеров повышенного риска смерти от коронавируса.

Китайский коронавирус – о чем сообщалось ранее: