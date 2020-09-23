Ученые назвали четвертый симптом коронавируса: как выглядит

Коронавирус может среди прочего проявляться и сыпью на теле – высыпания при Covid-19 бывают разных видов.
Новый симптом коронавируса назвали эксперты из Королевского колледжа Лондона – это сыпь на теле или на пальцах. По их мнению, это четвертый официальный симптом Covid-19. Он указывает на коронавирусную инфекцию точнее, чем высокая температура или кашель, отмечают исследователи.
Высыпания встречаются у 9% пациентов. Причем у детей этот симптом встречается вдвое чаще, чем у взрослых, пишет The Sun.
Эксперты выделили 8 различных типов высыпаний на коже, которые потенциально являются признаком Covid-19.
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Следы "обморожения"
Встречается на пальцах рук и ног – обычно без зуда. Наиболее характерен для Covid-19, чаще встречается у молодых пациентов.
Сыпь, словно при ветрянке
Зудящие красные бугорки на любом участке тела, чаще всего – на локтях и коленях, на тыльной стороне рук и ног.
Крапивница
Сильно зудят, могут появиться на довольно ранней стадии Covid-19.
Розовый лишай
Чаще всего встречается у молодых людей.
Изменение состояния губ
Губы могут стать сухими, болезненными и чешуйчатыми. Также иногда возникает болезненность во рту.
Экзема
Встречается на шеи и груди – куда больше всего попадает солнечный свет. Может появляться как во время, так и после заражения.
Экзантема
Это множество красноватых пятен или бугорков. Обычно сопровождается жаром, кашлем и общей слабостью.
Пурпурная сыпь
Напоминает синяки.
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