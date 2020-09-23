Ученые назвали четвертый симптом коронавируса: как выглядит

Коронавирус дает новый симптом - фото и виды показали ученые / Reuters

Новый симптом коронавируса назвали эксперты из Королевского колледжа Лондона – это сыпь на теле или на пальцах. По их мнению, это четвертый официальный симптом Covid-19. Он указывает на коронавирусную инфекцию точнее, чем высокая температура или кашель, отмечают исследователи.

Высыпания встречаются у 9% пациентов. Причем у детей этот симптом встречается вдвое чаще, чем у взрослых, пишет The Sun.

Эксперты выделили 8 различных типов высыпаний на коже, которые потенциально являются признаком Covid-19.

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Следы "обморожения"

Встречается на пальцах рук и ног – обычно без зуда. Наиболее характерен для Covid-19, чаще встречается у молодых пациентов.

Сыпь, словно при ветрянке

Зудящие красные бугорки на любом участке тела, чаще всего – на локтях и коленях, на тыльной стороне рук и ног.

Крапивница

Сильно зудят, могут появиться на довольно ранней стадии Covid-19.

Розовый лишай

Чаще всего встречается у молодых людей.

Изменение состояния губ

Губы могут стать сухими, болезненными и чешуйчатыми. Также иногда возникает болезненность во рту.

Экзема

Встречается на шеи и груди – куда больше всего попадает солнечный свет. Может появляться как во время, так и после заражения.

Экзантема

Это множество красноватых пятен или бугорков. Обычно сопровождается жаром, кашлем и общей слабостью.

Пурпурная сыпь

Напоминает синяки.

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