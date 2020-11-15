Ученые назвали еще один неожиданный симптом коронавируса

Обычные безболивающие могут и не помочь.
Медики назвали еще один симптом коронавируса. Это мышечные спазмы и боли в суставах. При этом миалгия у пациентов с COVID-19 может длиться дольше, чем при других вирусных инфекциях и может не реагировать на обычные обезболивающие.
Доктор медицины, врач-инфекционист и профессор внутренней медицины в Медицинском университете Северо-Восточного Огайо Ричард Уоткинс объяснил, что мышечная боль проявляется как побочный продукт активации иммунного ответа, пишет Еxpress.
Отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором было проанализировано 55 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 в Китае, показал, что 14,8% пациентов сообщили о миалгии или артралгии.
При этом отмечается, что COVID-19 может вызывать скелетно-мышечную боль с совершенно другими механизмами.
"Вирус может распространяться через кровоток или эндотелий сосудов и вызывать инфекцию во всех тканях, содержащих ACE2, таких как сердце и мозг. Таким образом, костно-мышечная система также может подвергнуться инфекции. Это результат того, что клетки иммунной системы выделяют интерлейкины, которые представляют собой белки, которые помогают бороться с вторжением патогенов", - пояснил Ричард Уоткинс.
Проблемы с суставами и мышцами являются распространенными и включают боли в плечах, шее, спине и коленях. При этом боль в спине при COVID-19 обычно может указывать на пневмонию.
Справка: Миалгия дословном переводе обозначает "боль в мышцах". Появляется неожиданно при выполнении определенных физических действий или тактильном контакте. Мышечные боли часто сопровождаются отеком рук или ног, появлением локальных воспалений, дисфункцией мембранных клеток мышечных волокон.
Артралгия - это боли в суставах, имеющие летучий характер, при отсутствии объективных симптомов поражения суставов. Артралгия обусловлена раздражением нейрорецепторов, находящихся в синовиальной сумке сустава, пишет Википедия.
Имеется иное предположение: артралгия возникает при нарушениях в иммунной системе человека, когда нарушается взаимодействие в комплексе "комплемент-антиген-антитело".
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