Ученые назвали главную причину пандемии коронавируса

Пандемия начинается медленно, но ускорили ее суперраспространители вируса / Фото pixabay.com

Ученые выяснили, что главной причиной пандемии коронавируса и экспоненциального роста заболеваемости Covid-19 стали так называемые суперраспространители — инфицированные люди, которые с большей вероятностью заражают здоровых людей.

К такому выводу пришли исследователи Польской академии наук и Варшавского университета, передает научный журнал Royal Society Open Science.

В самом начале распространения вируса SARS-CoV-2 некоторые исследователи предположили, что среднее число людей, которые заражаются от одного заболевшего, составляет 3,8. Этот индекс репродукции коронавируса указывал на возможное начало пандемии. Однако результаты компьютерного моделирования показали, что в марте и апреле 2020 года этот показатель мог достигать 11 при условии, что существовали суперраспространители. Они посещали массовые мероприятия и инфицировали сразу большое количество здоровых людей.

Отмечается также, что пандемия начинается медленно, однако многократно ускоряется, если суперраспространители посещают футбольные матчи или концерты. Это подтверждается тем, что, когда Испания и Италия ввели ограничения на собрания большого количества людей, скорость новых заражений Covid-19 резко замедлилась.

Коронавирус в мире - статистика 24 сентября

По состоянию на 24 сентября коронавирус во всем мире заразил 31 779 533 человека.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились +262 446 человек.

Жертвами болезни стали 975 100 пациентов (+5 522 за сутки).

Напомним: