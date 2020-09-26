Ученые назвали идеальную ткань для защитной маски от коронавируса

Защитные маски из шелка протестировали для борьбы с Covid-19 / Фото pixabay.com

Маски для защиты от коронавируса, которые изготавливаются из натурального шелка, более эффективны, чем хлопковые.

К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Риверсайде, передает журнал PLOS ONE.

Автор исследования, доцент Калифорнийского университета Патрик Герра объяснил плюсы защитной маски из шелка:

выращенные в экологически чистых условиях коконы тутового шелкопряда позволяют получить шелк, обладающий антимикробными свойствами, способный задерживать и нейтрализовывать при дыхании бактерии и вирусы;

содержащаяся в шелке медь является хорошим дезинфицирующим агентом;

шелк не намокает и является воздухопроницаемым.

"В отличие от хлопка, который впитывает влагу как губка и перестает выполнять защитные функции через 30-40 минут после начала использования, шелк "дышит" на всем протяжении его применения, поскольку влага, попадающая на поверхность шелковой маски, тут же высыхает", - рассказал ученый.

Читайте такжеУченые назвали главную причину пандемии коронавируса

Напомним: