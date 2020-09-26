Ученые назвали идеальную ткань для защитной маски от коронавируса

Выбирая между хлопком и шелком, лучше остановить свой выбор на последнем.
Маски для защиты от коронавируса, которые изготавливаются из натурального шелка, более эффективны, чем хлопковые.
К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Риверсайде, передает журнал PLOS ONE.
Автор исследования, доцент Калифорнийского университета Патрик Герра объяснил плюсы защитной маски из шелка:
- выращенные в экологически чистых условиях коконы тутового шелкопряда позволяют получить шелк, обладающий антимикробными свойствами, способный задерживать и нейтрализовывать при дыхании бактерии и вирусы;
- содержащаяся в шелке медь является хорошим дезинфицирующим агентом;
- шелк не намокает и является воздухопроницаемым.
"В отличие от хлопка, который впитывает влагу как губка и перестает выполнять защитные функции через 30-40 минут после начала использования, шелк "дышит" на всем протяжении его применения, поскольку влага, попадающая на поверхность шелковой маски, тут же высыхает", - рассказал ученый.
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Напомним:
- Чешские ученые придумали уникальные фильтры для вентиляционных систем, которые помогут обеззараживать среду в помещениях. Изобретение даст возможность находиться в помещении без масок.
- Исследователи выяснили, что постоянное ношение маски может стать в некоторой степени заменой вакцины от Covid-19.
- Американские ученые проанализировали 14 типов масок и по результатам исследования назвали самую эффективную, которая максимально поможет обезопасить от заражения китайским коронавирусом.
Автор: Анна Багрий