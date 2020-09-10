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Ученые назвали неожиданную пользу ношения маски

10 сентября 2020, 04:08

Новую теорию невозможно ни доказать, ни опровергнуть.

Медицинская маска
Медицинская маска может сработать как вакцина от Covid-19 / УНИАН

Медицинская маска может сослужить хорошую службу в процессе иммунизации населения от коронавируса, но для этого маску должны носить все.

Ученые предположили, что ношение маски могло бы сработать как своеобразная вакцина от коронавируса, пишет New England Journal of Medicine.

Суть идеи в том, что маски защищают людей от передачи Covid-19, однако небольшие частицы могут проникать через них и попадать в организм. То есть небольшая доза вируса может помочь выработать антитела, как это происходит во время вакцинации.

Ученые отметили, что небольшое количество патогенных микроорганизмов может заставить организм выработать иммунные клетки, которые могут запомнить вирус и в будущем помогут бороться с ним в случае болезни.

"Это вовсе не рекомендация, а всего лишь теория", - заявил при этом доктор Ганди.

Отмечается также, что данную теорию невозможно доказать или опровергнуть, так как для этого нужно изучить результаты людей, которые носят маски в присутствии людей с коронавирусом, с теми, кто не надевает маски – а это неэтично. Поэтому такие клинические испытания не может позволить комиссия по вопросам этики.

Авторы теории призвали людей не пренебрегать обычными рекомендациями ВОЗ и соблюдать правила гигиены.

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Напомним:

  • Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против Covid-19, приостановила клиническое испытание своего препарата. Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину.
  • Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова рассказала, что клиническое исследование препарата приостановили в связи с тем, что у одного из участников возникло серьезное воспалительное поражение спинного мозга - острый поперечный миелит.

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