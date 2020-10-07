Названы неврологические симптомы коронавируса

Такие симптомы возникали у 82% пациентов с Covid-19 в любой период заболевания.
Восемь из десяти больных Covid-19 имеют неврологические симптомы коронавируса. Чаще всего зараженные испытывают боль в мышцах.
Об этом заявили ученые из Чикаго, проанализировав анамнезы более 500 пациентов с коронавирусом. Исследование опубликовано в журнале Annals of Clinical and Translational Neurology.
Неврологические симптомы возникали у 82% пациентов в любой период заболевания. 42% больных испытывали эти симптомы при появлении первых признаков Covid-19, а еще 63% пациентов – при госпитализации.
Неврологические симптомы коронавируса
- на боль в мышцах жаловались 45% пациетов;
- от головной боли страдали 38%;
- почти у трети больных наблюдали энцефалопатию (невоспалительное поражения головного мозга) и головокружение.
При этом только 16% инфицированных имели извращение вкуса, а еще 11% – аносмию (полную или частичную потерю обоняния).
В исследовании также отмечается, что уровень смертности среди пациентов с энцефалопатией был намного выше по сравнению с теми больными, которые не страдали от этого симптома – около 22% против 3%.
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