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Названы неврологические симптомы коронавируса

7 октября 2020, 00:19

Такие симптомы возникали у 82% пациентов с Covid-19 в любой период заболевания.

Коронавирус, больной
Ученые проанализировали анамнезы более 500 пациентов / Reuters

Восемь из десяти больных Covid-19 имеют неврологические симптомы коронавируса. Чаще всего зараженные испытывают боль в мышцах.

Об этом заявили ученые из Чикаго, проанализировав анамнезы более 500 пациентов с коронавирусом. Исследование опубликовано в журнале Annals of Clinical and Translational Neurology.

Неврологические симптомы возникали у 82% пациентов в любой период заболевания. 42% больных испытывали эти симптомы при появлении первых признаков Covid-19, а еще 63% пациентов – при госпитализации.

Неврологические симптомы коронавируса

  • на боль в мышцах жаловались 45% пациетов;
  • от головной боли страдали 38%;
  • почти у трети больных наблюдали энцефалопатию (невоспалительное поражения головного мозга) и головокружение.

При этом только 16% инфицированных имели извращение вкуса, а еще 11% – аносмию (полную или частичную потерю обоняния).

В исследовании также отмечается, что уровень смертности среди пациентов с энцефалопатией был намного выше по сравнению с теми больными, которые не страдали от этого симптома – около 22% против 3%.

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Напомним:

  • По состоянию на утро вторника, 6 октября, в мире зарегистрированы 35 414 612 случаев заражения коронавирусом. Жертвой болезни стал 1 043 061 пациент
  • Коронавирус в Украине заразил 234 584 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4348.
  • Заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова рассказала, какие новые симптомы Covid-19 появились у украинцев.
  • Отоларинголог Елена Козак назвала симптом, который может натолкнуть на подозрение о коронавирусе.
  • Врач-инфекционист Сергей Крамарев назвал симптомы коронавируса у детей.

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