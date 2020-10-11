Ученые назвали новые симптомы Covid-19

Только каждый 5-й британец после диагноза Covid-19 уходит на самоизоляцию - ученые / Reuters

Мышечная боль, высокая утомляемость и волдыри на ногах могут указывать на возможное заражение человеком коронавирусной инфекцией. Приблизительно треть заболевших не ощущают симптоматики Covid-19, однако могут заражать других людей.

Такие данные опубликовала научная группа по вопросам чрезвычайных ситуаций при правительстве Великобритании, сообщает издание Daily Mail.

Ученые утверждают, что три симптома могут указывать на наличие коронавирусной инфекции в организме человека:

Мышечная боль

Высокая утомляемость

Волдыри на ногах

Дополнительные симптомы были установлены после того как выяснилось, что только каждый пятый заразившийся коронавирусом британец уходит на самообсервацию.

Кроме того, по данным исследования, в группе риска заражения Covid-19 находятся женщины – они выполняют домашнюю работу, вследствие чего подвержены воздействию микробов от других членов семьи.

Примечательно, что до 30% пациентов, у которых выявили коронавирус – бессимптомные, однако вероятность заражения ими других людей – те же 30%.Читайте такжеКоронавирус выходит из-под контроля: Минздрав идет на крайние меры – Ляшко

Также ученые выяснили, что в процессе генетических исследований вряд ли можно выяснить, почему организм этнических меньшинств более устойчив к коронавирусной инфекции.

Подчеркивается, что пока новые признаки болезни не будут внесены в британские алгоритмы диагностирования Covid-19, чтобы не создать ситуации, в ходе которой места, где проходит тестирование на коронавирус, будут перегружены.