Ученые рассказали о новом загадочном симптоме коронавируса

Ученые назвали новый симптом коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 убил в мире уже более миллиона человек, в то же время число случаев заражения превысило 33 миллиона. Ученые до сих продолжают активно изучать вирус, его влияние на организм человека и симптомы. В частности, новое исследование показало, что болезнь Covid-19 может поражать пальцы ног.

Об этом сообщает Express.co.uk со ссылкой на отчет ученых.

По информации исследователей, у некоторых больных появляется болезненная красная сыпь, которая распространяется по пальцам ног.

Ученые говорят, что при таком симптоме пальцы ног краснеют, опухают и иногда покрываются волдырями.

"Причины COVID-19 на пальце ноги являются загадкой для врачей и специалистов по стопам, без четкого объяснения различных типов высыпаний, наблюдаемых у пациентов, страдающих COVID-19", - говорят авторы исследования.

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