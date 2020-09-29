Ученые рассказали о новом загадочном симптоме коронавируса

Причины COVID-19 на пальце ноги являются загадкой для врачей и специалистов по стопам.
Коронавирус 2020 убил в мире уже более миллиона человек, в то же время число случаев заражения превысило 33 миллиона. Ученые до сих продолжают активно изучать вирус, его влияние на организм человека и симптомы. В частности, новое исследование показало, что болезнь Covid-19 может поражать пальцы ног.
Об этом сообщает Express.co.uk со ссылкой на отчет ученых.
По информации исследователей, у некоторых больных появляется болезненная красная сыпь, которая распространяется по пальцам ног.
Ученые говорят, что при таком симптоме пальцы ног краснеют, опухают и иногда покрываются волдырями.
"Причины COVID-19 на пальце ноги являются загадкой для врачей и специалистов по стопам, без четкого объяснения различных типов высыпаний, наблюдаемых у пациентов, страдающих COVID-19", - говорят авторы исследования.
Коронавирус в мире – о чем говорилось ранее:
- Отоларинголог Елена Козак рассказала о влиянии коронавируса на состояние пациента. По ее словам, во время заболевания COVID-19 определенный процент пациентов теряет чувство вкуса и запахов на долгое время, вплоть на несколько месяцев.
- Специалисты из Университета Дуйсбург-Есен в Германии заявили, что пожилые люди страдают от тяжелого течения COVID-19 из-за неправильной работы определенного типа иммунных клеток.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.