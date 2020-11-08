Ученые назвали расу, представители которой чаще других подвержены инсульту при COVID-19

Азиаты в два раза чаще переживают инсульт, если у них есть COVID-19 / Фото Reuters

Ученые из Национальной больницы неврологии и нейрохирургии Лондона провели исследование и выяснили, представители какой расы чаще всего страдают от инсульта в случае заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Daily Mail.

В частности, исследователи обнаружили, что люди азиатского происхождения составили вдвое большую часть пациентов с инсультом в группе, инфицированной коронавирусом, чем в группе без него.

В группе пациентов, не инфицированных COVID-19, только 7% жертв инсульта были азиатской национальности. Среди людей с положительным результатом теста на коронавирус этот показатель вырос до 19%. Это был наибольший рост из всех этнических групп.

"Наше исследование показывает, что COVID-19 оказал большее влияние на инсульты в азиатском сообществе, чем в других этнических группах. Мы не можем сказать, основываясь на наших данных, связано ли это с тем, что азиаты с большей вероятностью заражаются COVID-19, но маловероятно, что это единственное объяснение", – отметил ведущий автор исследования доктор Ричард Перри.

Напомним: