Ученые назвали самое опасное место в плане заражения Covid-19

Исследователи выяснили, в каком месте шансы заразиться китайскими коронавирусом выше всего.
Коллектив голландских ученых установил ‒ в каком именно месте люди с громадной вероятностью рискуют "подцепить" китайский коронавирус Covid-19.
Об этом сообщает портал DerStandard.
Исследователи предполагают ‒ человеку с большей степенью вероятности заразится Covid-19 в лифте дома. Капельки вируса из слюны от зараженного человека могут сохраняться в кабине лифта до получаса. В связи с этим ученые порекомендовали людям придерживаться определенных правил поведения.
Специалисты отмечают, что больше всего капелек с вирусом выделяется, когда человек кашляет или громко разговаривает. Причем они не оседают сразу на землю, а задерживаются в воздухе.
Чтобы доказать свою гипотезу, ученые распыляли в лифт аэрозоли, а двери были открыты только 20% времени. После с помощью лазерного света специалисты проверили и выяснили, что требуется около 25 минут, прежде чем количество аэрозолей упадет в сто раз.
Соответственно, пользователи лифтов могут вдохнуть от нескольких десятков до нескольких тысяч частиц Covid-19 за минуту в кабине среднего размера после того, как инфицированный человек заговорил или кашлянул там за несколько минут до этого.
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