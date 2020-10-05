Ученые назвали самое опасное место в плане заражения Covid-19 / Reuters

Коллектив голландских ученых установил ‒ в каком именно месте люди с громадной вероятностью рискуют "подцепить" китайский коронавирус Covid-19.

Об этом сообщает портал DerStandard.

Исследователи предполагают ‒ человеку с большей степенью вероятности заразится Covid-19 в лифте дома. Капельки вируса из слюны от зараженного человека могут сохраняться в кабине лифта до получаса. В связи с этим ученые порекомендовали людям придерживаться определенных правил поведения.

Специалисты отмечают, что больше всего капелек с вирусом выделяется, когда человек кашляет или громко разговаривает. Причем они не оседают сразу на землю, а задерживаются в воздухе.

Чтобы доказать свою гипотезу, ученые распыляли в лифт аэрозоли, а двери были открыты только 20% времени. После с помощью лазерного света специалисты проверили и выяснили, что требуется около 25 минут, прежде чем количество аэрозолей упадет в сто раз.

Соответственно, пользователи лифтов могут вдохнуть от нескольких десятков до нескольких тысяч частиц Covid-19 за минуту в кабине среднего размера после того, как инфицированный человек заговорил или кашлянул там за несколько минут до этого.

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