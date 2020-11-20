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​Ученые назвали самую неблагоприятную для распространения коронавируса погоду​

20 ноября 2020, 17:31

Начало и окончание зимы - самые опасные для распространения различных вирусов, в частности COVID-19.

Как погода влияет на COVID-19 / Reuters

Специалисты из Американского института физики (AIP) установили, что важнейшим фактором для передачи коронавируса при чихании, кашле, разговоре, образующих так называемое "аэрозольное облако", служит испарение.

Так, помощью теоретического моделирования и гидродинамических экспериментов ученые выяснили, что динамика испарения содержащихся в выдыхаемом воздухе мельчайших капель слюны является ключевым фактором распространения вируса.

"Мы обнаружили, что высокая температура и относительно низкий уровень влажности приводят к высокой скорости испарения зараженных капель, что значительно снижает жизнеспособность вируса", – заявил соавтор исследования Талиб Дбук, пишет МК.

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Кроме того, ученые заметили, что радиус перемещения аэрозольного облака и концентрация в нем частиц коронавируса сохраняются более длительное время в жаркую погоду и при относительно высокой влажности воздуха.

"Скорость ветра также служит очень важным фактором для определения правил социального дистанцирования, особенно в осенне-зимний период", - подчеркнули ученые.

Это исследование, полагают специалисты, еще раз подтверждает важность социального дистанцирования и использования масок для лица для предотвращения широкомасштабного распространения вируса.

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Инфекционист Вадим Аристов​ также заявил, что с наступлением холодов динамика заболеваемости коронавирусом растет, а ее протекание становится тяжелее, особенно зимой.​

"Чем ниже температура, тем больше распространения. Мы это видим по сезонным респираторным заболеваниям. Кроме того, если влажность имеет такую ​​английскую U-кривую, то есть низкая и высокая влажность – способствует распространению вируса", – рассказал инфекционист Вадим Аристов.​

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В ВОЗ сделали тревожное заявление из-за лечения коронавируса антибиотиками. Согласно с последними исследованиями организации, в Европе возможен рост устойчивости к антибиотикам из-за неправильного использования этих препаратов во время пандемии.
  • Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что лучше использовать УЗИ легких в отделениях оказания медицинской помощи, чем рентген грудной клетки для диагностики пневмонии COVID-19.
  • Как сказал инфекционист Вадим Аристов, завезти вакцину от коронавируса в Украину фактически невозможно. Для препарата нужно оборудование холодного хранения – вакцина требует заморозки до - 70 градусов – тогда как в нашей стране нет соответствующих фризеров.

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