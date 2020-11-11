Ученые назвали смертельный уровень кислорода для больных COVID-19

Даже незначительное снижение сатурации может быть очень опасным.
Уровень насыщения крови кислородом (сатурация) – это один из показателей, за которым рекомендуется следить в условиях пандемии коронавируса. Именно он может указать на необходимость обратиться к врачу. Ученые рассказали, каким должен быть здоровый уровень кислорода в крови, а когда – стоит бить тревогу.
Считается, что нормальный уровень сатурации – это показатель от 94 до 98%. При этом ученые выяснили, пациенты с коронавирусом, у которых наблюдается даже небольшое снижение уровня кислорода, подвергаются повышенному риску смерти от этой болезни, пишет Daily Mail.
В частности, падение ниже 96% связано со смертью больных COVID-19.
Исследователи акцентировали внимание на том, что действующие текущие правила могут быть недостаточно чувствительными и привести к смертям пациентов.
Эксперты порекомендовали держать в шкафу с лекарствами дома пульсоксиметр, который измеряет уровень кислорода в крови, чтобы контролировать свое состояние.
Читайте такжеВрач посоветовала, что обязательно должен иметь дома больной COVID-19
Напомним:
- Доктор Ричард Левитан рассказал, что такое пульсоксиметр и как он работает.
- Врач-инфекционист Галина Гольцман сообщила, что уровнь насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов коронавируса может стать сигналом тяжелой формы развития коронавирусной болезни.
- Заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова рассказала, какие новые симптомы COVID-19 появились у украинцев.