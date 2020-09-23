Ученые назвали убийственные для коронавируса погодные условия

Низкая температура и высокая влажность способствуют долгосрочному выживанию вируса / pixabay.com

Ученые Американского института физики назвали главные факторы, которые значительно снижают живучесть коронавируса SARS-CoV-2.

Выяснилось, что это высокая температура и низкая влажность воздуха. Об этом говорится в пресс-релизе на EurekAlert!.

"Мы обнаружили, что высокая температура и низкая относительная влажность приводят к высокой скорости испарения капель, загрязненных слюной, что значительно снижает жизнеспособность вируса", – сказал соавтор исследования Талиб Дбоук.

При этом ученые также выяснили, что расстояние перемещения и концентрация облака капель остаются значительными даже при высоких температурах и высокой относительной влажности.

Еще одно важное условие, которое влияет на риск заражения коронавирусом, - это скорость ветра.

Ученые считают, что результаты их исследования помогают объяснить, почему пандемия усилилась в течение июля в различных густонаселенных городах по всему миру, где наблюдались высокие температуры и высокая относительная влажность воздуха.

Исследователи также предупредили о возможной второй волне пандемии осенью и зимой. По их словам, низкие температуры и высокая скорость ветра повысят живучесть вируса будут способствовать его передаче по воздуху.

Читайте такжеУченые озвучили сценарии развития пандемии коронавируса на пять лет

Коронавирус в мире - статистика 23 сентября

По состоянию на 23 сентября коронавирус во всем мире заразил 31 517 087 человек.

За сутки заразились 271 290 человек.

Жертвами болезни стали 969 578 пациентов (+5 885 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 23 сентября / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним: