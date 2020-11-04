Ученые обнаружили еще одно последствие Covid-19 для организма / УНИАН

Ученые во всем мире крайне обеспокоены и обеспокоены последствиями COVID-19 для человеческого тела.

Об этом сообщает портал Science. По словам ученых, список последствий, с которыми могут столкнуться люди, которые переболели коронавирусом, весьма велик.

По результатам исследований, у таких людей остаются рамы не только в легких, но и на сердечной мышце. Как доказано, серьезность осложнений вовсе не зависит от того, насколько тяжело протекал COVID-19. Проводя обследования перенесших инфекцию пациентов, даже через полгода после болезни медики фиксируют воспаление тканей сердца. Это касается и тех, у кого болезнь протекала бессимптомно.

Известный американский кардиолог Эрик Тополь в октябре систематизировал данные исследователей. В своих статьях он пишет, что серьезные проблемы с сердцем наблюдаются почти у половины людей, которые переболели COVID-19. В большинстве случаев речь идет о миокардите, аритмии, острой и хронической сердечной недостаточности, а также ограниченном некрозе кардиомиоцитов — мышечных клеток сердца.

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