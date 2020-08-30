Ученые обнаружили место сбора новых частиц COVID-19

В клетках носителей COVID-19 было необычно много микрокапель жира / pixabay.com

Людей, которые страдают от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, а также курильщиков коронавирус SARS-CoV-2 поражает значительно чаще. Ученые пока не знают точных причин этого. Они предполагают, что эти проблемы со здоровьем меняют работу иммунитета так, что в нем легче возникают воспаления.

Биологи и медики под руководством ведущего специалиста бразильского Института имени Освальдо Круза Патрисии Боссы провели свое исследование и выяснили, что молекулы жира сами по себе влияют на размножение SARS-CoV-2 и вызываемые ими воспалительные реакции. Предварительные результаты своей работы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Ученые собрали у нескольких десятков здоровых и больных добровольцев образцы крови и детально изучили их химический состав и уровень активности различных генов. В результате оказалось, что в клетках носителей COVID-19 было необычно много микрокапель жира.

После появления этих жировых наночастиц увеличивалась активность некоторых участков генома, которые связаны с переработкой липидов. Ученые проверили, что произойдет, если заблокировать работу одного из них - гена DGAT-1. Они использовали экспериментальный препарат A922500. В результате оказалось, что его частицы соединяются с молекулами фермента DGAT-2 и нейтрализуют их.

Впоследствии ученые попытались узнать, какой механизм связывает вирус с частицами жира. Выяснилось, что белки и копии генома SARS-CoV-2 были сгруппированы вокруг микрокапель жира. Это говорит о том, что те служат местом сборки для новых вирусных частиц.

"Опыты на культурах клеток показали, что коронавирус нового типа повышает активность генов, которые связаны с формированием этих структур (они нужны ему для размножения). После того, как мы подавили активность этих генов, вирус стал размножаться гораздо медленнее", – отметили ученые.

Эту особенность вируса, как отмечают ученые, можно использовать в качестве "мишени" для лекарств, которые по силе действия похожи на A922500, но лишены опасных побочных эффектов.

Отметим, согласно исследованиям, пациенты с кардиологическими проблемами погибали от коронавирусной инфекции более чем в четыре раза чаще, а ожирение и диабет увеличивали вероятность гибели от трех до пяти раз.

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Напомним, ранее ученые университета Тулейн в США выяснили, кто чаще всего становился жертвой коронавируса. Оказалось, что средний возраст больных составлял 61 год, а наиболее распространенными состояниями были: гипертония, ожирение, диабет, низкий уровень липопротеинов высокой плотности.