Ученые обнаружили необычное свойство коронавируса

Ученые обнаружили, что коронавирус проникает в мозг / Reuters

Коронавирус 2020 стал самым большим испытанием человечества за последние 100 лет. Мировая наука пытается досконально изучить коронавирус и найти его слабое место. Новое исследование показало, что более чем у половины пациентов, скончавшихся от Covid-19, вирус обнаруживается в тканях мозга: это свидетельствует о его высокой способности проникать в центральную нервную систему.

Об этом сказано в статье в журнале Lancet Neurology.

По информации, команда профессора Университетской клиники Гамбург-Эппендорф Маркуса Глатцеля (Markus Glatzel) в ходе вскрытия пациентов, скончавшихся от Covid-19, узнала, что у половины из них вирус был обнаружен в центральной нервной системе.

По словам ученых, это свидетельствует о его высокой способности проникать в центральную нервную систему. Вместе с тем патологические изменения здесь не слишком велики.

Исследователи провели аутопсию 43 пациентам гамбургских клиник, умерших от Covid-19в марте-апреле 2020 года, при среднем возрасте 76 лет. Отмечается, что практически у всех (93 процента) инфекция развилась на фоне существовавших хронических болезней — как правило, сердечно-сосудистой и респираторной систем. 74 процента скончались в больницах, причиной смерти врачи назвали вирусную пневмонию, вызванную Covid-19.

В ходе вскрытия и анализа тканей центральной нервной системы вирусная РНК или вирусные белки выделялись у 53 процентов погибших, а у восьми удалось идентифицировать и белки, и РНК. Следы SARS-CoV-2 обнаружились в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах.

По-видимому, вирус может проникать в ЦНС через блуждающий нерв, который связывает мозг с целым рядом органов, включая легкие, кишечник и носоглотку.

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