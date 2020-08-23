Ученые обнаружили новый возможный путь распространения COVID-19

Частицы вируса, которые добавляли в свинину, курятину и форель, оставались жизнеспособными на протяжении трех недель / pixabay,com

Коронавирус SARS-CoV-2 способен выживать при низких температурах, поэтому причиной недавних вспышек коронавирусной инфекции в Китае, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона могла стать зараженная замороженная еда.

К такому выводу пришли сингапурские биологи. Результаты их опытов опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv.

Группа медиков под руководством профессора Национального университета Сингапура Дейла Фишера купили в одном из супермаркетов Сингапура несколько порций свинины, курятины и форели. Их обработали раствором с вирусными частицами. Впоследствии эти образцы заморозили при температурах –20 и –80 °С или же хранили в охлажденном виде в тех же условиях, в которых продукты обычно перевозят между странами.

На протяжении трех недель ученые замеряли, сколько "живых" вирусных частиц оставалось на поверхности образцов. Это исследование подтвердило результаты прошлых экспериментов: все это время во всех условиях хранения практически все вирусные частицы оставались жизнеспособными.

Читайте такжеУченый рассказал, защищает ли простуда от COVID-19Ученые отмечают, что SARS-CoV-2 может очень часто встречаться в замороженных или свежих продуктах, особенно в тех, которые завезены из стран с активными очагами COVID-19.

Исследователи считают, что это нужно учитывать как самим производителям пищевых продуктов, так и надзорным органам. Чиновникам нужно разработать порядок постоянных наблюдений за распространением вируса через замороженную или свежую пищу, резюмировали биологи.

Как сообщал Главред, иммунитет к коронавирусу COVID-19 существует относительно недолго, так как концентрация антител в организме больных падает до малозаметного уровня примерно за 3–4 месяца. Ученым из Гарварда удалось выяснить, почему так происходит.