Ученые обнаружили полезное свойство коронавируса / pixabay.com

Коронавирус 2020 убил в мире более миллиона человек, а число случаев заражения превышает 35 миллионов. Ученые всего мира пытаются найти слабое место коронавируса и практически ежедневно делают новые открытия о нем. В частности, исследователи из Университета Аризоны обнаружили, что коронавирус способен облегчать боль.

Об этом сообщает журнал Pain.

Ученые предположили, что такое действие оказывает S-белок, отвечающий за проникновение SARS-CoV-2 в клетки организма. По информации, он подавляет передачу сигналов, отвечающих за появление болевых ощущений.

Кроме того, слияние оказывает связанный с ростом эндотелия сосудов А нейропилин-1. Именно его связь с S-белком дает обезболивающий эффект, считают специалисты.

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