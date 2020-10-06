Ученые обнаружили полезное свойство коронавируса

Китайский коронавирус обладает обезбаливающим эффектом.
Коронавирус 2020 убил в мире более миллиона человек, а число случаев заражения превышает 35 миллионов. Ученые всего мира пытаются найти слабое место коронавируса и практически ежедневно делают новые открытия о нем. В частности, исследователи из Университета Аризоны обнаружили, что коронавирус способен облегчать боль.
Об этом сообщает журнал Pain.
Ученые предположили, что такое действие оказывает S-белок, отвечающий за проникновение SARS-CoV-2 в клетки организма. По информации, он подавляет передачу сигналов, отвечающих за появление болевых ощущений.
Кроме того, слияние оказывает связанный с ростом эндотелия сосудов А нейропилин-1. Именно его связь с S-белком дает обезболивающий эффект, считают специалисты.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
- Вирусолог Анатолий Альшейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
- Отоларинголог Елена Козак рассказала о влиянии коронавируса на состояние пациента. По ее словам, во время заболевания COVID-19 определенный процент пациентов теряет чувство вкуса и запахов на долгое время, вплоть на несколько месяцев.
Автор: Адриана Бубновская