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Ученые обнаружили связь между лишним весом и тяжелой формой COVID-19

20 августа 2020, 05:02

Жировые клетки дают возможность вирусу размножаться.

ожирение
Люди с ожирением первой степени вдвое больше подвержены риску попасть в отделение интенсивной терапии / Фото REUTERS

Лишний вес может влиять на течение заболевания коронавирусом COVID-19. В частности, ученые выяснили, что люди с избыточной массой тела чаще умирают и чаще попадают в реанимацию.

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

Эксперты считают, что именно жировые клетки дают возможность вирусу размножаться, а также наносят вред иммунной системе.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что 3615 американцев с ожирением первой степени вдвое больше были подвержены риску попасть в отделение интенсивной терапии по сравнению с людьми, у которых индекс массы тела был менее 30. При ожирении второй степени риск увеличивался в 3,6 раза.

Вместе с тем врачи подчеркивают: вес – не решающий фактор при заражении, заболеть COVID-19 могут и полные, и худые.

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Напомним, ученые заявили, что в Европе, Северной Америке и некоторых частях Азии распространяется мутация коронавируса, которая является более заразной, но менее смертельной.

Как сообщал Главред, новое исследование группы испано-бразильских ученых показало - чаще всего тяжелые формы китайского коронавируса наблюдаются у людей, которые имеют кровь с отрицательным резус-фактором.

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