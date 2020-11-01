Ученые объяснили, почему люди в очках меньше болеют коронавирусом

Среди всех заболевших коронавирусом людей гораздо меньше тех, кто носит очки.
Коронавирус 2020 в последнее время ускорился – в мире уже зафиксировали более 46 миллионов случаев заражения. Как заявил новосибирский вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов, среди заболевших COVID-19 в пять раз меньше людей в очках. По его словам, об этом свидетельствуют результаты нового исследования китайских коллег.
"Могут ли очки защитить от коронавируса? Пока доказано одно, среди всех заболевших людей гораздо меньше тех, кто носит очки. Но не доказано, что очки — это барьер. Сейчас идет второй этап исследований. Знающие люди сделали себе щитки для глаз в дополнение к маске, они всегда ходят в них. Должна пройти пара месяцев, чтобы можно было делать более точные выводы", — рассказал Нетесов в комментарии КП-Новосибирск.
Согласно гипотезе китайских исследователей, глаза являются одним из ворот инфекции.
Еще один вирусолог, ученый Александр Чепурнов удивлен таким выводам, ведь глаза очень хорошо защищены от инфекций слезной жидкостью с иммуноглобулином А.
"Я бы воздержался пока от рекомендаций носить очки, ведь навязать массовое ношение очков нам могут очень быстро. Это вызовет раздражение людей", — дал комментарий изданию Чепурнов.
Китайский коронавирус – о чем сообщалось ранее:
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
- Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.