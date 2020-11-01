Ученые объяснили, почему люди в очках меньше болеют коронавирусом

Ученые рассказали о пользе очков в борьбе с коронавирусом / Reuters

Коронавирус 2020 в последнее время ускорился – в мире уже зафиксировали более 46 миллионов случаев заражения. Как заявил новосибирский вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов, среди заболевших COVID-19 в пять раз меньше людей в очках. По его словам, об этом свидетельствуют результаты нового исследования китайских коллег.

"Могут ли очки защитить от коронавируса? Пока доказано одно, среди всех заболевших людей гораздо меньше тех, кто носит очки. Но не доказано, что очки — это барьер. Сейчас идет второй этап исследований. Знающие люди сделали себе щитки для глаз в дополнение к маске, они всегда ходят в них. Должна пройти пара месяцев, чтобы можно было делать более точные выводы", — рассказал Нетесов в комментарии КП-Новосибирск.

Согласно гипотезе китайских исследователей, глаза являются одним из ворот инфекции.

Еще один вирусолог, ученый Александр Чепурнов удивлен таким выводам, ведь глаза очень хорошо защищены от инфекций слезной жидкостью с иммуноглобулином А.

"Я бы воздержался пока от рекомендаций носить очки, ведь навязать массовое ношение очков нам могут очень быстро. Это вызовет раздражение людей", — дал комментарий изданию Чепурнов.

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