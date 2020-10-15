Ученые объяснили, почему Украина не может производить вакцину от Covid-19

Украина не готова к массовому производству вакцины от Covid-19 / Global Look Press

В Украине может быть создана вакцина против коронавирусной инфекции Covid-19. Однако в стране нет фармацевтических мощностей, на базе которых можно организовать массовое производство препарата.

Об этом заявил академик Национальной академии наук Сергей Комиссаренко в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, государству вполне по силам создать вакцину, однако сделать еще 80 миллионов образцов такого препарата в условиях соблюдения контроля качества фактически невозможно из-за неготовности украинской фармацевтической промышленности.

"У нас нет геномного центра, мы не имеем права работать с вирусами, у нас нет референс-лабораторий третьего уровня биобезопасности, у нас нет биотехнологического центра, который бы занимался масштабированием произведенного в лаборатории для массового производства. Мы можем только создать, а не выпускать", - считает ученый.

В подтверждение своих слов академик напомнил, что в Институте молекулярной биологии НАНУ был разработан тест-диагностика, который, несмотря на одобрение указом президента от 13 марта, так и не запустили в действие.Читайте такжеРоссийская вакцина уже в Украине: известный врач сделал неожиданное заявление

" Мы можем создать вакцину, мы сейчас над ней работаем, но будет ли она внедрена – это совсем другой вопрос", - подчеркнул Комиссаренко.

Вакцина от коронавируса