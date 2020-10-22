Ученые объяснили, почему женщины реже мужчин заражаются Covid-19 / УНИАН

Женщины гораздо реже в среднем заражаются Covid-19, чем мужчины, поскольку чаще соблюдают правила социального дистанцирования.

Об этом сообщает издание WebMD со ссылкой на результаты опроса, который провели ученые из Университета Боккони (Италия). Его проводили в несколько этапов среди 22 тысяч жителей Австралии, Австрии, Франции, Германии, Италии, Новой Зеландии, Великобритании и США.

В результате выяснилось, что 59% респондентов женского пола считают Covid-19 серьезной угрозой для здоровья человека. В то же время среди мужчин с таким утверждением согласились около 49%.

Далее, женщины также больше поддерживают государственную политику о социальном дистанцировании. А также соблюдают правила поведения во время карантина в общественных местах.

Как утверждают ученые, самые большие различия между мужчинами и женщинами прямо связаны с поведением, которое прежде всего служит защитой других. К примеру, кашель в локоть.

Ученые также обнаружили, что различия в поведении мужчин и женщин во время пандемии были менее заметны среди супружеских пар, а также среди тех, кто непосредственно пострадал от нового вируса.

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