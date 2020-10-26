Ученые оценили реальную эффективность масок для лица в борьбе с Covid-19

Американские ученые заключили, что маски играют большую роль в препятствии распространения респираторных заболеваний, в том числе COVID-19.
Коронавирус 2020 кардинально изменил жизнь человечества. В частности, маски для лица стали повседневным атрибутом. Специалисты Института показателей и оценки здоровья (IHME) в США оценили эффективность ношения медицинских масок и соблюдение социальной дистанции при пандемии коронавируса COVID-19.
В своем исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Medicine, ученые пришли к выводу, что повсеместное ношение масок смягчает наихудший сценарий развития пандемии. Если в масках будут ходить 95% людей, то это с конца сентября по февраль сохранит порядка 129,5 тысяч жизней только в Соединенных Штатах.
Эксперты особо отметили, что в случае, если рекомендацию носить маску будут соблюдать 85% людей, то число реально спасенных жизней снизится до 95 тысяч.
Американские ученые заключили, что маски играют большую роль в препятствии распространения респираторных заболеваний, в том числе COVID-19.
В то же время, другие меры защиты от COVID-19, например, социальное дистанцирование, оказались менее эффективными.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
- Эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется летом 2022-го, но мир не вернется к прежней жизни после пандемии.