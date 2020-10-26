Ученые оценили реальную эффективность масок для лица в борьбе с Covid-19

Ученые оценили эффективность масок для лица / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 кардинально изменил жизнь человечества. В частности, маски для лица стали повседневным атрибутом. Специалисты Института показателей и оценки здоровья (IHME) в США оценили эффективность ношения медицинских масок и соблюдение социальной дистанции при пандемии коронавируса COVID-19.

В своем исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Medicine, ученые пришли к выводу, что повсеместное ношение масок смягчает наихудший сценарий развития пандемии. Если в масках будут ходить 95% людей, то это с конца сентября по февраль сохранит порядка 129,5 тысяч жизней только в Соединенных Штатах.

Эксперты особо отметили, что в случае, если рекомендацию носить маску будут соблюдать 85% людей, то число реально спасенных жизней снизится до 95 тысяч.

Американские ученые заключили, что маски играют большую роль в препятствии распространения респираторных заболеваний, в том числе COVID-19.

В то же время, другие меры защиты от COVID-19, например, социальное дистанцирование, оказались менее эффективными.

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