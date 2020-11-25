Ученые определили самый ранний симптом COVID-19

Вирус атакует эпителий носоглотки / pixabay.com

Потеря обоняния и вкуса – частый симптом коронавирусной инфекции, который встречается у многих зараженных COVID-19. Однако распознать опасную болезнь можно еще до того момента, как эти признаки коронавируса проявятся.

Испанские ученые выяснили, что сухость и неприятные ощущения в носу возникают у заразившихся коронавирусом еще до того, как больной потеряет обоняние и вкус. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.

Изменение или полную потерю запаха и вкуса отмечают примерно 80 процентов больных COVID-19. Ученые это связывают с тем, что вирус поражает эпителий носоглотки, клетки которого несут ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2) - рецептор, с которым соединяется спайковый белок вируса SARS-CoV-2, чтобы проникнуть в здоровые клетки и начать репликацию.

Мишенями для коронавируса служат бокаловидные клетки, разбросанные по эпителию дыхательного и кишечного трактов, поскольку они экспрессируют ACE2. В носоглотке эти клетки продуцируют муцины — главный компонент слизи, которая выделяется, чтобы защитить дыхательные пути от проникновения вирусов.

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Исследователи из Барселонского университета предположили, что потеря обоняния при COVID-19 связана с тем, что пораженные вирусом бокаловидные клетки перестают выделять слизь, которая необходима молекулам одорантов — веществ, отвечающих за запахи, — чтобы прилипать к соответствующим рецепторам.

В исследовании приняли участие 35 пациентов с легкой формой COVID-19, у которых наблюдалась потеря обоняния. Около 70 процентов пациентов заявили, что у них есть "странное ощущение" и сухость в носу, а половина участников сказали, что у них такое чувство, как будто им сделали промывание носа. Такие симптомы продолжались в среднем 12 дней и по времени совпадали или предшествовали потере обоняния и вкуса.

Ученые считают, что результаты их исследования очень важны для раннего выявления инфекции, особенно у тех, у кого она протекает в легкой или бессимптомной форме, и их следует учитывать в протоколах мониторинга распространения COVID-19.

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