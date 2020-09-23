Ученые озвучили сценарии развития пандемии коронавируса на пять лет

Ученые делают ставку на вакцину от Covid-19 / Reuters

Ученые из Принстонского университета США составили четыре сценария развития пандемии коронавируса на ближайшие пять лет.

В сценариях учтены все известные на сегодня факты о Covid-19. Прогноз опубликован в журнале Science.

Самым важным фактором, сдерживающим распространение коронавируса, станет формирование коллективного иммунитета. Первые два сценария предусматривают ситуацию, что вакцина от Covid-19 так и не появится. Согласно самому оптимистичному из них, естественный иммунитет сохраняется дольше - это и задержит последующие вспышки инфекции.

Согласно двум другим сценариям, которые учитывают вакцинацию, прививка от Covid-19 обеспечит только частичную защиту. При этом вакцина от коронавиурса будет играть важную роль в динамике и контроле заражения. В частности, снизятся вспышки коронавирусной инфекции и число тяжелых случаев болезни.

По мнению ученых, возраст, наличие хронических заболеваний в будущем не будут играть решающей роли.

В то же время пока что неизвестно, какими будут сила или продолжительность естественного иммунитета к SARS-CoV-2 или потенциальной вакцины.

Один из авторов исследования Кэролайн Вагнер считает, что важно выяснить, возможно ли повторное заражение и способен ли иммунный ответ человека остановить передачу инфекции другим. Ответы именно на эти вопросы позволят спрогнозировать и влиять на динамику будущих вспышек коронавируса.

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