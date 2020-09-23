Ученые озвучили сценарии развития пандемии коронавируса на пять лет

Самым важным фактором, сдерживающим распространение Covid-19, станет формирование коллективного иммунитета.
Ученые из Принстонского университета США составили четыре сценария развития пандемии коронавируса на ближайшие пять лет.
В сценариях учтены все известные на сегодня факты о Covid-19. Прогноз опубликован в журнале Science.
Самым важным фактором, сдерживающим распространение коронавируса, станет формирование коллективного иммунитета. Первые два сценария предусматривают ситуацию, что вакцина от Covid-19 так и не появится. Согласно самому оптимистичному из них, естественный иммунитет сохраняется дольше - это и задержит последующие вспышки инфекции.
Согласно двум другим сценариям, которые учитывают вакцинацию, прививка от Covid-19 обеспечит только частичную защиту. При этом вакцина от коронавиурса будет играть важную роль в динамике и контроле заражения. В частности, снизятся вспышки коронавирусной инфекции и число тяжелых случаев болезни.
По мнению ученых, возраст, наличие хронических заболеваний в будущем не будут играть решающей роли.
В то же время пока что неизвестно, какими будут сила или продолжительность естественного иммунитета к SARS-CoV-2 или потенциальной вакцины.
Один из авторов исследования Кэролайн Вагнер считает, что важно выяснить, возможно ли повторное заражение и способен ли иммунный ответ человека остановить передачу инфекции другим. Ответы именно на эти вопросы позволят спрогнозировать и влиять на динамику будущих вспышек коронавируса.
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Вакцина от коронавируса - что было ранее:
- 16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса Covid-19 появится в Штатах через три или через четыре недели.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявлял, что американская вакцина от коронавируса появится к концу года.
- Китайская вакцина от коронавируса находится на третьей, заключительной фазе испытаний. При этом в стране уже разрешили делать прививки людям из зоны риска за месяц до официального завершения клинических исследований. Эксперты, в свою очередь, бьют тревогу, потому что сомневаются в эффективности препарата.
- 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.
- Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая является лидером глобальной гонки за создание вакцины против Covid-19, приостановила клиническое испытание своего препарата. Решение было принято после того, как заболел доброволец, на котором испытывали вакцину.