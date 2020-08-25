Ученые подтвердили первый случай повторного заражения COVID-19

Мужчина дважды заболел коронавирусом / Reuters

В Гонконге нашли пациента, который заразился коронавирусом во второй раз – им стал 33-летний местный житель. Это первый подтвержденный случай повторного заражения COVID-19.

Заболевание у мужчины обнаружили спустя 4,5 месяца после первого случая заражения. Об этом сообщает NBC News.

Пациент был госпитализирован 29 марта, когда у него появились первые легкие симптомы, и врачи поставили диагноз COVID-19. Но они вскоре исчезли, мужчину выписали 14 апреля.

Повторное инфицирование произошло после того, как мужчина вернулся в Гонконг из Испании через Великобританию. Положительный тест на коронавирус он получил 15 августа. Его госпитализировали, при этом у мужчины по-прежнему не было симптомов.

Читайте такжеВ ВОЗ объяснили, что остановит нашествие второй волны COVID-19Исследователи сравнили секвенированные геномы вируса после обеих инфекций и обнаружили, что вторая инфекция немного отличается от исходного штамма вируса. Ученые заявили, что это подтверждает, что случай является истинным повторным заражением, а не положительным результатом из-за затяжной первой инфекции.

По словам ученых, данный случай говорит о том, что некоторые пациенты, выздоравливающие от COVID-19, могут иметь лишь кратковременный иммунитет, который ненадолго защищает от повторного заражения.

Напомним, ранее ученые обнаружили новый возможный путь распространения COVID-19.